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Аватар Илья Шершнев (sheril)
04.02.2011 14:58 #
Реализовано

Добавить в интернет-банк управление пролонгацией и отзывом вкладов

Неудобно, что нужно ехать в отделение (а не все клиенты банка живут в городах, где есть его отделения) для написания заявления о закрытии вклада. Хорошо было бы управлять этим процессом через ИБ с подтверждением SMS-кодом.
13

Комментарии 13

alekseybed
#
Согласен: открыл через интернет - забрал через интернет.
Или нужно хотя бы ВОТ ТАКИМИ буквами писать, что, если захотите забрать вклад, придется тащиться в офис.
emozgovoy
#
07.02.2011 в 13:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ao-averin
#
03.03.2011 в 13:15 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Sergei-2002
#
Отличная идея!!! smile:)
Iriema
#
Вот отлично, что реализовали когда можно уже воспользоваться этой функцией?
Song
#
Её уже раньше реализовывали. И она даже была доступна ограниченное время. Но потом выключили.
Iriema
#
В настоящее время недоступна - открывала сегодня вклад через ИБ, нет такой функции.
Но потом выключили.
Видимо, так и не удалось её реализовать нормально.
Iriema
#
03.03.2011 в 13:15 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»

А воз и ныне там? Когда уже реализуете smile:tired: ?
alf_red
#
Её уже раньше реализовывали. И она даже была доступна ограниченное время. Но потом выключили.

Song

странно зачем выключили? какой смысл банку от посещения вкладчиком отделения - это ведь только увеличивает очереди и отнимает время сотрудников... smile:wall:
alf_red
#
и отзывом вкладов

sheril


Мне кажется слишком рискованно открывать такие полномочия в части отзыва вкладов.

Пример простой: если у кого будет доступ к ИБ и телефону, плакали ваши вклады.
Ведь на вкладах, как правило, лежат кругленькие суммы.

Думаю, есть несколько вариантов реализации с минимизацией рисков:
1. возможность отзыва вклада ТОЛЬКО в начале срока, что дает возможность "вернуть" ошибочно созданные или автопролонгированные вклады;
2. сделать одним из условий вклада возможность отзыва дистанционно;
3. ограничить сумму вклада, на которое действует данная возможность.

При реализации Варианта №1 или №2 (правда №2 будет действовать лишь на новые вклады) можно и не давать возможность управления пролонгацией вкладов smile;)
n007
#
Интересно, данная очень нужная функция когда нибудь появится в ибанке или как??
Вчера три часа в очереди отстояла, чтобы тупо закрыть вклад открытый в ибанке smile:(
Я понимаю, что банк хочет создавать искусственные барьеры по быстрому отзыву вкладов, но всетаки пожалейте своих вкладчиков, в отделениях полный ужас творится, АКТИВИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА функцию отзыва вклада через ибанк!
alf_red
#
«Автопролонгация и досрочное востребование вкладов через Интернет-банк»

Банк Русский Стандарт реализовал в «Интернет-банке» одну из самых востребованных и желаемых клиентами опций, значительно расширив функционал по работе с вкладами.


СПАСИБООООООООООО!!!!!!!!!! ПРОЩААААААААЙТЕ ОЧЕРЕДИИИИИИИИИИИИ smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura:
emozgovoy
#
18.09.2012 в 11:18 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»



Реализовано для вкладов открытых в Интернет - Банке
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