Реализовано

Добавить в интернет-банк управление пролонгацией и отзывом вкладов

Неудобно, что нужно ехать в отделение (а не все клиенты банка живут в городах, где есть его отделения) для написания заявления о закрытии вклада. Хорошо было бы управлять этим процессом через ИБ с подтверждением SMS-кодом.

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