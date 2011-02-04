Реализовано
Добавить в интернет-банк управление пролонгацией и отзывом вкладов
Неудобно, что нужно ехать в отделение (а не все клиенты банка живут в городах, где есть его отделения) для написания заявления о закрытии вклада. Хорошо было бы управлять этим процессом через ИБ с подтверждением SMS-кодом.
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Комментарии 13
Или нужно хотя бы ВОТ ТАКИМИ буквами писать, что, если захотите забрать вклад, придется тащиться в офис.
А воз и ныне там? Когда уже реализуете ?
странно зачем выключили? какой смысл банку от посещения вкладчиком отделения - это ведь только увеличивает очереди и отнимает время сотрудников...
Мне кажется слишком рискованно открывать такие полномочия в части отзыва вкладов.
Пример простой: если у кого будет доступ к ИБ и телефону, плакали ваши вклады.
Ведь на вкладах, как правило, лежат кругленькие суммы.
Думаю, есть несколько вариантов реализации с минимизацией рисков:
1. возможность отзыва вклада ТОЛЬКО в начале срока, что дает возможность "вернуть" ошибочно созданные или автопролонгированные вклады;
2. сделать одним из условий вклада возможность отзыва дистанционно;
3. ограничить сумму вклада, на которое действует данная возможность.
При реализации Варианта №1 или №2 (правда №2 будет действовать лишь на новые вклады) можно и не давать возможность управления пролонгацией вкладов
Вчера три часа в очереди отстояла, чтобы тупо закрыть вклад открытый в ибанке
Я понимаю, что банк хочет создавать искусственные барьеры по быстрому отзыву вкладов, но всетаки пожалейте своих вкладчиков, в отделениях полный ужас творится, АКТИВИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА функцию отзыва вклада через ибанк!
СПАСИБООООООООООО!!!!!!!!!! ПРОЩААААААААЙТЕ ОЧЕРЕДИИИИИИИИИИИИ
Реализовано для вкладов открытых в Интернет - Банке