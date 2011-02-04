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Аватар Dmitry (dolphin27)
04.02.2011 17:37 #
Принято

Кредитная история

У Банка24.ру появилась возможность заказать справку из БКИ через интернет-банк. У Авангарда нет планов ввести такой функционал?
2

Комментарии 2

Archangel83
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А почему комментарии не видны?
Александр789
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У бюро ОКБ наконец-то появилась возможность онлайн-заказа кредитного отчёта. По тарифам пока ничего интересного - разовый отчёт 390р., дешевых подписок, как у Эквифакса нет.
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