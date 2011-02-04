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На рассмотрении

Смена PIN карты в кассе или через ИБ

Предлагаю упростить процедуру смены PIN. Банкоматов мало, расположены в неудобных местах. Касс гораздо больше. А если через интернет-банк - было бы вообще замечательно. Разумеется, если есть техническая возможность.

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