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Аватар rdc (rdc)
04.02.2011 22:24 #
На рассмотрении

Смена PIN карты в кассе или через ИБ

Предлагаю упростить процедуру смены PIN. Банкоматов мало, расположены в неудобных местах. Касс гораздо больше. А если через интернет-банк - было бы вообще замечательно. Разумеется, если есть техническая возможность.
10

Комментарии 10

A_1
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Мне кажется нереально поменять пин чиповой карты дистанционно.
Don Antonio
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Ну хотя бы через кассы. Кассы почти везде, и лишний раз с банкоматом общяться не нужно (скриминг, все дела)
Clevelus
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Через ИБ можно считать невозможным.

Через кассы - теоретически возможно (и пинпад можно там клиенту выдавать). В общем было бы неплохо. (Хотя в последнеее время банкоматов прибавилось).
VEI
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Вопрос требует тщательной проработки с точки зрения безопасности данной операции



Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
rdc
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smile:ura:
viabank
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однако мне даже интересно стало - неужели технически возможно изменить пин-код чиповой карты без банкомата???

тогда дополнительный вопрос - возможно будет задать ПИН больше четырех цифр (пять-восемь)?
Taper
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Я против изменения Пина через ИБ. Они как раз должны быть развязаны между собой в целях безопасности.
rdc
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Так я же и написал - в кассе ИЛИ через ИБ. smile:D
Меня и касса устроит - через дорогу от дома.

Существующая ситуация со сменой только в банкоматах крайне неудобна, т.к. банкоматов слишком мало.
Информатор
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Пользуюсь польским Сити банком, у них есть такой функционал - смена PIN кода через ИБ.
rdc
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Карты у них чиповые?
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