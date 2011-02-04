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rdc
(rdc)
На рассмотрении
Смена PIN карты в кассе или через ИБ
Предлагаю упростить процедуру смены PIN. Банкоматов мало, расположены в неудобных местах. Касс гораздо больше. А если через интернет-банк - было бы вообще замечательно. Разумеется, если есть техническая возможность.
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Комментарии 10
Через кассы - теоретически возможно (и пинпад можно там клиенту выдавать). В общем было бы неплохо. (Хотя в последнеее время банкоматов прибавилось).
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
тогда дополнительный вопрос - возможно будет задать ПИН больше четырех цифр (пять-восемь)?
Меня и касса устроит - через дорогу от дома.
Существующая ситуация со сменой только в банкоматах крайне неудобна, т.к. банкоматов слишком мало.