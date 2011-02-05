Принято
Вклад "копилка"
А мне не хватает "копилки". Счёта, куда можно было бы просто скидывать деньги в любой момент и любыми суммами (как на сберкнижку). Даже не столько % важен, а возможность откладывать деньги (на покупку машины, чёрный день) и не иметь к ним доступа, что бы не было соблазна, как по карте. Положил и забыл.
22
Ну и что бы это всё можно было делать через инет банк.
Комментарии 22
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2643992
В общем, идея мягко говоря не совсем понятная, либо изложена не понятно.
Сам подобным вкладом пользовался в другом банке.
А насчёт 10% речь не шла вроде бы. Так что зря.
Ну помечтать-то можно
Хотелось бы, что бы депозиты были как в РС: пролонгация, возможность пополнения хоть от 10 рублей и в любой момент. Вот есть счета карт в инет банке, и ещё один счёт депозита, на котором видна сумма, и который можно пополнить в любой момент, но что бы снять деньги, его нужно закрыть полностью.
Или как в хомяке предусмотреть частичное снятие.
Но суть не в этом. Идея - вклад, который будет автоматически пролонгироваться, который можно в любой момент пополнить и на любую сумму, но доступ к деньгам можно получить только если его закрыть. Процент на усмотрения банка.
В БРС мне как раз и нравилось удобство таких вкладов, и по этому в Авангарде у меня пока вклада нет
Да нет, дело не в процентах, а в хранении денег.
Вот так копишь, копишь... А потом - БАМММММ !!!! - наступает черный день. Прибегаешь в банк с круглыми глазами... а-а-а-а, срочно...
А банк тебе фигвамы рисует.
Нет у вас, - говорит, - Don Antonio, доступа !!!
Подводный камушек: если потребовалось снять частично, снимаю вклад целиком, нужную часть откладываю на другой счет, остальное перевожу на новый такой же вклад?
Да, я предлагаю именно так. Ничего нового, во многих банках действует такая система, в основном пользовался в брс такими пополняемыми вкладами.
Да. Мне лично не очень нужно частичное снятие, ибо если очень нужно лучше этот закрыть и открыть новый. Суммы я храню не большие, так что не так много и теряю.
Лично мне частичное снятие не нужно, но в хоумкредите есть такая возможность, но она муторная. Можно снять не более 15000 и не чаще 6 месяцев и по процентам там теряешь.
Я предлагаю основное: вклады с пролонгацией, срок примерно 3-6-9-12 и т.д., пополнение в любое время (хоть 2 раза в день), и любыми суммами (хоть от 10 рублей), не возможность воспользоваться средствами до закрытия вклада, после закрытия деньги падают на карту, или ещё куда. В зависимости от срока вклада и % больше. Если вклад закрывается раньше срока - % или меньше, или вообще нет (хорошо предусмотреть какой нибудь небольшой % ). % и всё остальное - уже на усмотрение банка.
Для клиента: схема намного проще сегодняшней и удобней.
Для банка: клиенту будет выгодно хранить деньги большой срок и не снимать их (а не как прилагается, на произвольный 3-5-14 дней). Плюс клиент всегда может легко пополнить счёт.
http://i065.radikal.ru/1102/4c/5b70a820c2b6.jpg
О котором ПБ однозначно заявлял - в интернет банки не будет однозначно.
Ибо платить процент по долговременному вкладу за недолго пролежавшие деньги - нерентабельно.
Делайте так в другом банке.
Проговорился? Я с самого начала говорил об этом. И почему он вульгарный
Простите, что? Не понял совсем. Если вы про это:
ТО я там чётко обозначил, что так делают другие банки, и суть моего предложение не в этом, и
Суть предложения - пополнение в любой момент и на любую сумму. Остальное не важно.
Типа задаешь процент и при покупках дополнительный процент с ссуммы откладывается в сейф )