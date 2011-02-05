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Аватар Don Antonio (Don Antonio)
05.02.2011 02:43 #
Принято

Вклад "копилка"

А мне не хватает "копилки". Счёта, куда можно было бы просто скидывать деньги в любой момент и любыми суммами (как на сберкнижку). Даже не столько % важен, а возможность откладывать деньги (на покупку машины, чёрный день) и не иметь к ним доступа, что бы не было соблазна, как по карте. Положил и забыл.
Ну и что бы это всё можно было делать через инет банк.
22

Комментарии 22

Mikel
#
Если вам процент не важен, то текущие интернет счета, это именно то, что вам надо smile;)
читающий
#
Не обратил внимания на "произвольные суммы" smile:shuffle:
olegp9
#
Mikel, с текущего интернет счета можно снять деньги в любой момент, это не то. Человек хочет, чтобы его можно было только пополнять, а потом закрыть совсем.
Mikel
#
Человек хочет, чтобы его можно было только пополнять, а потом закрыть совсем.

olegp9
Интересно, а в чем разница, между снять в любой момент и закрыть в любой момент?
В общем, идея мягко говоря не совсем понятная, либо изложена не понятно.
olegp9
#
Mikel, разница психологическая. Как между достать из заначки и разбить копилку. Еще желательно, чтобы проценты терялись при "нецелевом" закрытии.

Сам подобным вкладом пользовался в другом банке.
Теневая экономка
#
Да-да, и процент на остаток в районе 10 smile:ura: Всем держателям карты - губозакаточная машинка в подарок smile:D
A_1
#
Не обратил внимания на "произвольные суммы"
читающий
Сейчас интернет-депозиты на произвольную сумму возможны. Но не менее 10тыс.

Да-да, и процент на остаток в районе 10 Всем держателям карты - губозакаточная машинка в подарок
Теневая экономка

А насчёт 10% речь не шла вроде бы. Так что зря.
Теневая экономка
#
А насчёт 10% речь не шла вроде бы. Так что зря.

A_1

Ну помечтать-то можно smile:oops:
Don Antonio
#
Так, по поводу первого, на сколько я знаю, депозит открывается на определённое время, без пролонгации, и пополнят его можно определённое количество раз за месяц, и от определённой суммы.

Хотелось бы, что бы депозиты были как в РС: пролонгация, возможность пополнения хоть от 10 рублей и в любой момент. Вот есть счета карт в инет банке, и ещё один счёт депозита, на котором видна сумма, и который можно пополнить в любой момент, но что бы снять деньги, его нужно закрыть полностью.
Или как в хомяке предусмотреть частичное снятие.

Но суть не в этом. Идея - вклад, который будет автоматически пролонгироваться, который можно в любой момент пополнить и на любую сумму, но доступ к деньгам можно получить только если его закрыть. Процент на усмотрения банка.

В БРС мне как раз и нравилось удобство таких вкладов, и по этому в Авангарде у меня пока вклада нет smile:(
Don Antonio
#
А насчёт 10% речь не шла вроде бы. Так что зря.

A_1


Да нет, дело не в процентах, а в хранении денег.
Pif
#
возможность откладывать деньги на ... чёрный день и не иметь к ним доступа

Don Antonio

Вот так копишь, копишь... А потом - БАМММММ !!!! - наступает черный день. Прибегаешь в банк с круглыми глазами... а-а-а-а, срочно...

А банк тебе фигвамы рисует.
Нет у вас, - говорит, - Don Antonio, доступа !!!
smile:D
viabank
#
Вклад, который можно пополнять в любое время, на любую сумму. Снять можно только целиком. Правильно я понимаю? Звучит здорово!
Подводный камушек: если потребовалось снять частично, снимаю вклад целиком, нужную часть откладываю на другой счет, остальное перевожу на новый такой же вклад?
Don Antonio
#
Вклад, который можно пополнять в любое время, на любую сумму. Снять можно только целиком. Правильно я понимаю? Звучит здорово!

viabank


Да, я предлагаю именно так. Ничего нового, во многих банках действует такая система, в основном пользовался в брс такими пополняемыми вкладами.

Подводный камушек: если потребовалось снять частично, снимаю вклад целиком, нужную часть откладываю на другой счет, остальное перевожу на новый такой же вклад?

viabank


Да. Мне лично не очень нужно частичное снятие, ибо если очень нужно лучше этот закрыть и открыть новый. Суммы я храню не большие, так что не так много и теряю.

Лично мне частичное снятие не нужно, но в хоумкредите есть такая возможность, но она муторная. Можно снять не более 15000 и не чаще 6 месяцев и по процентам там теряешь.

Я предлагаю основное: вклады с пролонгацией, срок примерно 3-6-9-12 и т.д., пополнение в любое время (хоть 2 раза в день), и любыми суммами (хоть от 10 рублей), не возможность воспользоваться средствами до закрытия вклада, после закрытия деньги падают на карту, или ещё куда. В зависимости от срока вклада и % больше. Если вклад закрывается раньше срока - % или меньше, или вообще нет (хорошо предусмотреть какой нибудь небольшой % ). % и всё остальное - уже на усмотрение банка.

Для клиента: схема намного проще сегодняшней и удобней.

Для банка: клиенту будет выгодно хранить деньги большой срок и не снимать их (а не как прилагается, на произвольный 3-5-14 дней). Плюс клиент всегда может легко пополнить счёт.
A_1
#
Да, я предлагаю именно так.
Don Antonio
Ну вот Вы и проболтались - это вульгарный пополняемый депозит.
О котором ПБ однозначно заявлял - в интернет банки не будет однозначно.
Ибо платить процент по долговременному вкладу за недолго пролежавшие деньги - нерентабельно.
Делайте так в другом банке.
Don Antonio
#
Ну вот Вы и проболтались - это вульгарный пополняемый депозит.

A_1


Проговорился? Я с самого начала говорил об этом. И почему он вульгарный smile:scratch:

Ибо платить процент по долговременному вкладу за недолго пролежавшие деньги - нерентабельно.

A_1


Простите, что? Не понял совсем. Если вы про это:

Если вклад закрывается раньше срока - % или меньше, или вообще нет (хорошо предусмотреть какой нибудь небольшой % ). % и всё остальное - уже на усмотрение банка.

Don Antonio


ТО я там чётко обозначил, что так делают другие банки, и суть моего предложение не в этом, и
раньше срока - % или меньше, или вообще нет

Don Antonio


Суть предложения - пополнение в любой момент и на любую сумму. Остальное не важно.
a1ien.n3t
#
Кстати вон в альфабанке есть интересная идея )
Типа задаешь процент и при покупках дополнительный процент с ссуммы откладывается в сейф )
Mikel
#
Кстати вон в альфабанке есть интересная идея
Типа задаешь процент и при покупках дополнительный процент с ссуммы откладывается в сейф

a1ien.n3t
Я честно говоря, совершенно не понимаю смысла, этой "идеи", по моему она бессмысленна smile;) Если бы это был кэшбек, то понятно, но собственные то средства зачем таким, мягко говоря, странным образом откладывать?
A_1
#
Если бы это был кэшбек, то понятно, но собственные то средства зачем таким, мягко говоря, странным образом откладывать?
Mikel
Кто-то в обсуждениях так и назвал это - "еврейский кэшбэк", если я ничего не путаю.
Представитель Банка
#
В 2011 г. реализация пополняемых вкладов не планируется. В 2012 г. планируется разработать специальные вклады с возможностью пополнения.
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