Принято

Вклад "копилка"

А мне не хватает "копилки". Счёта, куда можно было бы просто скидывать деньги в любой момент и любыми суммами (как на сберкнижку). Даже не столько % важен, а возможность откладывать деньги (на покупку машины, чёрный день) и не иметь к ним доступа, что бы не было соблазна, как по карте. Положил и забыл.

Ну и что бы это всё можно было делать через инет банк.

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