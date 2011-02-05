Подписаться на идею Сергей (tomich)

Отклонено

Объявления в отделении

По словам сотрудников, в отделениях (г.Томск), запрещено вывешивать объявления "без согласования с Москвой".

Я столкнулся с ситуацией, когда банкомат не выдал мне квитанцию, кончилась лента. В отделении об этом знали, на вопрос почему нет объявления --- ответили, что это запрещено. В отделении, на выходе, есть стеклянная дверь, в нее, со слов охранника, уже пытались выйти несколько человек. Сотрудники утверждают, что и на нее ничего разместить нельзя, даже постер с данными банка.



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