Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Сергей (tomich)
05.02.2011 12:51 #
Реализовано

Последние операции по БВК

Очень неудобно, что в последних операциях по БВК, не отображаются безналичные пополнения карты и начисленные проценты.
2

Комментарии 2

tomich
#
ура
sergeysvrm
#
Вот за это гранд-спасибо, Русский стандарт!!!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.