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Аватар Don Antonio (Don Antonio)
07.02.2011 00:34 #
Реализовано

Возможность скачать заявление с сайта банка

Если нужно подать заявление (смена паспортных данных, иное, свободная форма) нужно идти в отделение, операционист даёт вам пустой бланк, который нужно заполнять пол часа стоят у стойки (паспортные данные, место прописки, суть заявления).
Не удобно smile:|

Не будет ли проще выложить на сайт образцы заявлений, что бы можно было их скачать и дома заполнить. Процедура не сложная, но позволит и клиенту меньше времени проводить в отделении, наползая заявление, и сделать это дома, в спокойной обстановке, а дома, как известно, и стены помогают smile:D
12

Комментарии 12

Mikel
#
Как полумера, вполне подходит, но было бы лучше, чтобы все эти заявления, по крайней мере типовые, можно было подать через ИБ с подписанием ЭЦП smile;)
Don Antonio
#
Как полумера, вполне подходит, но было бы лучше, чтобы все эти заявления, по крайней мере типовые, можно было подать через ИБ с подписанием ЭЦП

Mikel


Нет, ну это конечно идеал, но это и программисты должны что-то сделать, и банк это должен утвердить, а здесь всего то сделать скан заявления и повесить их на сайт. Вроде не сложно.
АлексСпб
#
Как полумера, вполне подходит, но было бы лучше, чтобы все эти заявления, по крайней мере типовые, можно было подать через ИБ с подписанием ЭЦП


Я тоже предпочел бы такой вариант.

Хотя идею поддерживаю -
- не все умеют/хотят пользоваться Инет-банком, а это будет доступно для всех.
- решит проблему подачи заявок на дебетовую карту.
- решит проблему прочих заявлений.

Только делать надо сейчас и срочно - "дорога ложка к обеду"
Makaveli
#
Поддерживаю. Когда мне понадобилась дебетовка, я заранее скачал с сайта, распечатал и заполнил соответствующее заявление. Тем самым сэкономил немного времени и себе, и операционисту. А если нужно что то менять, то тут уже так не выйдет.
Хотя данные моего заграна были внесены безо всяких заявлений - просто сделали ксерокопию и всё.
A_1
#
Только делать надо сейчас и срочно - "дорога ложка к обеду"
АлексСпб
Задачи бывают важные и не очень. А также срочные и не очень.
Решать срочные неважные задачи - пустая трата времени.
Это такой подход глобализма.
Скарабей
#
было бы лучше, чтобы все эти заявления, по крайней мере типовые, можно было подать через ИБ с подписанием ЭЦП

Mikel


Согласен. У меня, например, неправильно внесён почтовый индекс. Нужен он только при оформлении переводов (заполняется автоматически и поменять его нельзя). Только ради этого посещать отделение, да еще и заявление писать - неудобно. Или еще, например, данные о занимаемой должности - место работы не поменялось, а должность уже другая.
Вот для таких, на мой взгляд, некритичных, но всё же изменений можно было бы предусмотреть изменение через ИБ с подписанием ЭЦП.
Представитель Банка
#
В течение 6 месяцев мы планируем реорганизовать работу с документами. Будет реализована возможность скачивания бланков заявлений, а также формирования типовых справок, таких как справки, необходимые для представления в консульства для получения виз. Станет возможным распечатать такую справку дома, и не тратить время на обращение в офис.
Pif
#
Станет возможным распечатать такую справку дома, и не тратить время на обращение в офис.

Представитель Банка

Эмммм... Хотел бы я знать, в каких консульствах принимают такие справки без печати банка.
VEI
#
В ближайшее время появится возможность подать такие заявления посредством ИБ
VEI
#
Не так, как предлагает автор идеи, но реализовано!
VEI
#
06.06.2013 в 09:10 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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