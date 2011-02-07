Возможность скачать заявление с сайта банка

Реализовано

Если нужно подать заявление (смена паспортных данных, иное, свободная форма) нужно идти в отделение, операционист даёт вам пустой бланк, который нужно заполнять пол часа стоят у стойки (паспортные данные, место прописки, суть заявления).Не удобноНе будет ли проще выложить на сайт образцы заявлений, что бы можно было их скачать и дома заполнить. Процедура не сложная, но позволит и клиенту меньше времени проводить в отделении, наползая заявление, и сделать это дома, в спокойной обстановке, а дома, как известно, и стены помогают