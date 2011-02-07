Возможность скачать заявление с сайта банка

Если нужно подать заявление (смена паспортных данных, иное, свободная форма) нужно идти в отделение, операционист даёт вам пустой бланк, который нужно заполнять пол часа стоят у стойки (паспортные данные, место прописки, суть заявления).
Не удобно
Не будет ли проще выложить на сайт образцы заявлений, что бы можно было их скачать и дома заполнить. Процедура не сложная, но позволит и клиенту меньше времени проводить в отделении, наползая заявление, и сделать это дома, в спокойной обстановке, а дома, как известно, и стены помогают
Комментарии 12
Нет, ну это конечно идеал, но это и программисты должны что-то сделать, и банк это должен утвердить, а здесь всего то сделать скан заявления и повесить их на сайт. Вроде не сложно.
Я тоже предпочел бы такой вариант.
Хотя идею поддерживаю -
- не все умеют/хотят пользоваться Инет-банком, а это будет доступно для всех.
- решит проблему подачи заявок на дебетовую карту.
- решит проблему прочих заявлений.
Только делать надо сейчас и срочно - "дорога ложка к обеду"
Хотя данные моего заграна были внесены безо всяких заявлений - просто сделали ксерокопию и всё.
Решать срочные неважные задачи - пустая трата времени.
Это такой подход глобализма.
Согласен. У меня, например, неправильно внесён почтовый индекс. Нужен он только при оформлении переводов (заполняется автоматически и поменять его нельзя). Только ради этого посещать отделение, да еще и заявление писать - неудобно. Или еще, например, данные о занимаемой должности - место работы не поменялось, а должность уже другая.
Вот для таких, на мой взгляд, некритичных, но всё же изменений можно было бы предусмотреть изменение через ИБ с подписанием ЭЦП.
Эмммм... Хотел бы я знать, в каких консульствах принимают такие справки без печати банка.