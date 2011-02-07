Возможность удалять переписку с Банком в ИБ

Реализовано

Вероятно, что этот функционал будет нужен не всем, но для меня переписка в ИБ теперь основной канал коммуникации с Банком. В сообщениях я не только задаю вопросы, но и часто сообщаю о выявленных проблемах и т.п. В итоге накапливается вал сообщений, которые совершенно не нужны и затрудняют иногда поиск необходимой информации. Полагаю, что добавить возможность удалять сообщения не будет очень сложно.Если Банк эта переписка нужна, как доказательство чего-либо (как и запись звонков), храните где-нибудь у себя на сервере.