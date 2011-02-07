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Аватар Lоki™
07.02.2011 15:49 #
Реализовано

Возможность удалять переписку с Банком в ИБ

Вероятно, что этот функционал будет нужен не всем, но для меня переписка в ИБ теперь основной канал коммуникации с Банком. В сообщениях я не только задаю вопросы, но и часто сообщаю о выявленных проблемах и т.п. В итоге накапливается вал сообщений, которые совершенно не нужны и затрудняют иногда поиск необходимой информации. Полагаю, что добавить возможность удалять сообщения не будет очень сложно. smile:) Если Банк эта переписка нужна, как доказательство чего-либо (как и запись звонков), храните где-нибудь у себя на сервере. smile:)
4

Комментарии 4

emozgovoy
#
07.02.2011 в 17:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ao-averin
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09.02.2011 в 14:51 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ao-averin
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Данный функционал в скором времени будет реализован!
emozgovoy
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10.02.2012 в 13:16 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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