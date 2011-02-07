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Аватар Андрей Иванов (Clevelus)
07.02.2011 22:36 #
Ждет рассмотрения

Предоставить в открытом доступе информацию по доступу к ИБ

Может быть имеет смысл выложить в открытом доступе информацию для провайдеров, чтобы они могли уверенно подключать возможность оплаты картами Авангарда? Безопасность тут не страдает (информация и так легко находится) К тому же, эта информация будет полезна для настроек внутри организаций для доступа бухгалтерии к ИБ.

Информация должна полностью открывать ip адреса и порты для нормального функционирования и доступа к ИБ (включая проверку сертификатов, работу и установку java ...)

Можно также выложить настройки для фарьеволов (у некоторых пользователей пароноидальная защита, но настроить и правильно, они могут и хотят)
smile:uncap:
6

Комментарии 6

olegp9
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Поверьте, любой провайдер сам знает, как включить доступ к сайту.
Clevelus
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Вы неправы - просто так данные "мскать" не один уважающий себя провайдер не будет. Не все так просто.

Более того, есть корпоративные сети со своими правилами. Админам этих сетей тоже не помешает достоверная информация, которую легко найти и нет необходимости запрашивать.
olegp9
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Искать? Один whois запрос. Работал 3.5 года в ISP.
alekseybed
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olegp9, Но его еще сделать надо
olegp9
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alekseybed, то есть? Нет сил нажать кнопки? smile:)

Во-вторых, неоднозначная формулировка: "подключать возможность оплаты картами Авангарда" -- речь идет о доступе для Verified by Visa/MasterCard SecureCode? Или о типовых платежах из ИБ?
Clevelus
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Речь идет обо всем.

Это доступ к ИБ физиков и ИБ юриков.
Это доступ к спискам отзыва сертификатов (у некоторых могут быть проблемы)
Это доступ для установки и проверки java.

ЗЫ: это все находится, но пулов адресов может быть несколько, не факт что завтра что-то поменяется (пул куплен заранее), много подводных камней. Выложить подубную информацию - это хороший тон и забота о клиентах.
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