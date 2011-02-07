Предоставить в открытом доступе информацию по доступу к ИБ

Ждет рассмотрения

Может быть имеет смысл выложить в открытом доступе информацию для провайдеров, чтобы они могли уверенно подключать возможность оплаты картами Авангарда? Безопасность тут не страдает (информация и так легко находится) К тому же, эта информация будет полезна для настроек внутри организаций для доступа бухгалтерии к ИБ.Информация должна полностью открывать ip адреса и порты для нормального функционирования и доступа к ИБ (включая проверку сертификатов, работу и установку java ...)Можно также выложить настройки для фарьеволов (у некоторых пользователей пароноидальная защита, но настроить и правильно, они могут и хотят)