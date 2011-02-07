Предоставить в открытом доступе информацию по доступу к ИБ

Может быть имеет смысл выложить в открытом доступе информацию для провайдеров, чтобы они могли уверенно подключать возможность оплаты картами Авангарда? Безопасность тут не страдает (информация и так легко находится) К тому же, эта информация будет полезна для настроек внутри организаций для доступа бухгалтерии к ИБ.
Информация должна полностью открывать ip адреса и порты для нормального функционирования и доступа к ИБ (включая проверку сертификатов, работу и установку java ...)
Можно также выложить настройки для фарьеволов (у некоторых пользователей пароноидальная защита, но настроить и правильно, они могут и хотят)
Комментарии 6
Более того, есть корпоративные сети со своими правилами. Админам этих сетей тоже не помешает достоверная информация, которую легко найти и нет необходимости запрашивать.
Во-вторых, неоднозначная формулировка: "подключать возможность оплаты картами Авангарда" -- речь идет о доступе для Verified by Visa/MasterCard SecureCode? Или о типовых платежах из ИБ?
Это доступ к ИБ физиков и ИБ юриков.
Это доступ к спискам отзыва сертификатов (у некоторых могут быть проблемы)
Это доступ для установки и проверки java.
ЗЫ: это все находится, но пулов адресов может быть несколько, не факт что завтра что-то поменяется (пул куплен заранее), много подводных камней. Выложить подубную информацию - это хороший тон и забота о клиентах.