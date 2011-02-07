Отклонено

Платежи с банкоматов

Идея для банка с очень большим числом банкоматов, принимающих платежи за сотовые. Для того, чтобы не вводить номер телефона и исключить ошибки, предлагаю в качестве дополнительной возможности внедрить кнопку "определить номер и оператора", после выбора которой появится приглашение типа "Наберите с Вашего телефона номер (например) 9999. Звонок бесплатный" После того как звонок прошёл и сбросился (как вариант "спасибо" и отключение) на экране появляются данные по определившемуся номеру и оператору. С выбором "Номер определён верно?" "да"\"нет". Нет - возвращает повторно на предыдущий шаг, Да - продолжение, ввод суммы.



@.

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