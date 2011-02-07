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@mike
(@mike)
Отклонено
Платежи с банкоматов
Идея для банка с очень большим числом банкоматов, принимающих платежи за сотовые. Для того, чтобы не вводить номер телефона и исключить ошибки, предлагаю в качестве дополнительной возможности внедрить кнопку "определить номер и оператора", после выбора которой появится приглашение типа "Наберите с Вашего телефона номер (например) 9999. Звонок бесплатный" После того как звонок прошёл и сбросился (как вариант "спасибо" и отключение) на экране появляются данные по определившемуся номеру и оператору. С выбором "Номер определён верно?" "да"\"нет". Нет - возвращает повторно на предыдущий шаг, Да - продолжение, ввод суммы.
5
@.
Комментарии 5
Идею можно расширить: если есть платежи, где ID - номер телефона, то там можно ввести такую же систему.
Интересно как определить рядом с каким банкоматом Вы стоите?
Только не рассказывайте, что Опсоссы по базовым станциям умеют определять координаты.
Я знаю много отделений Сбера с несколькими банкоматами рядом.
Например, сервисом в течение минувших 10 минут воспользовался один единственный клиент. В этом случае выбор очевиден (но всяко клиенту предлагается ответить "да-нет"). Воспользовались 2 клиента. Первому предложено было позвонить по телефону 9999, второму - по 8888.
А передавать координаты кому-либо стороннему... Это не есть гуд.
@.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»