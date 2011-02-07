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Аватар @mike (@mike)
07.02.2011 23:25 #
Отклонено

Платежи с банкоматов

Идея для банка с очень большим числом банкоматов, принимающих платежи за сотовые. Для того, чтобы не вводить номер телефона и исключить ошибки, предлагаю в качестве дополнительной возможности внедрить кнопку "определить номер и оператора", после выбора которой появится приглашение типа "Наберите с Вашего телефона номер (например) 9999. Звонок бесплатный" После того как звонок прошёл и сбросился (как вариант "спасибо" и отключение) на экране появляются данные по определившемуся номеру и оператору. С выбором "Номер определён верно?" "да"\"нет". Нет - возвращает повторно на предыдущий шаг, Да - продолжение, ввод суммы.

@.
5

Комментарии 5

alekseybed
#
Я не очень понял: банку предлагается сделать много номеров для звонков?
Идею можно расширить: если есть платежи, где ID - номер телефона, то там можно ввести такую же систему.
tide
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Предлагаю вообще унифицировать оплату за мобильную связь, сделав один единственный пункт - "Оплата сотового телефона" - номер и сумма. А уж определение принадлежности номера оставить светлым айтишным головам банковского процессинга.
АлексСпб
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Для того, чтобы не вводить номер телефона и исключить ошибки, предлагаю в качестве дополнительной возможности внедрить кнопку "определить номер и оператора", после выбора которой появится приглашение типа "Наберите с Вашего телефона номер (например) 9999. Звонок бесплатный" После того как звонок прошёл и сбросился (как вариант "спасибо" и отключение) на экране появляются данные по определившемуся номеру и оператору

@mike


Интересно как определить рядом с каким банкоматом Вы стоите?
Только не рассказывайте, что Опсоссы по базовым станциям умеют определять координаты.
Я знаю много отделений Сбера с несколькими банкоматами рядом.
@mike
#
Интересно как определить рядом с каким банкоматом Вы стоите?
Только не рассказывайте, что Опсоссы по базовым станциям умеют определять координаты.
Я знаю много отделений Сбера с несколькими банкоматами рядом.

Например, сервисом в течение минувших 10 минут воспользовался один единственный клиент. В этом случае выбор очевиден (но всяко клиенту предлагается ответить "да-нет"). Воспользовались 2 клиента. Первому предложено было позвонить по телефону 9999, второму - по 8888.

А передавать координаты кому-либо стороннему... Это не есть гуд.

@.
Сбербанк России
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Спасибо за ваше предложение, рассмотрели его и считаем, что техническая реализация очень громоздкая, а бизнес-кейс практически нулевой, поэтому идею отклоняем и реализовать не будем.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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