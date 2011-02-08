Реализовано

Тарифные планы карточных продуктов.

В Интернет-банке нельзя ли добавить в информацию о пластиковой карте тарифный план, по которому она обслуживается? Есть документ tarifs_040211.pdf, в котором перечислены все тарифы, однако для некоторых карточных продуктов сложно помнить какой именно применяется тарифный план, т.к. он может зависеть от даты и других факторов.

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