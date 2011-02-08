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Аватар Николай Постников (ColdFire)
08.02.2011 12:44 #
Реализовано

Тарифные планы карточных продуктов.

В Интернет-банке нельзя ли добавить в информацию о пластиковой карте тарифный план, по которому она обслуживается? Есть документ tarifs_040211.pdf, в котором перечислены все тарифы, однако для некоторых карточных продуктов сложно помнить какой именно применяется тарифный план, т.к. он может зависеть от даты и других факторов.
7

Комментарии 7

emozgovoy
#
08.02.2011 в 13:29 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
Добрый день!

В настоящий момент Банк рассматривает возможность введения такой возможности в системе Интернет - банк. Планируется отображение номера тарифного плана в виде ссылки на тарифный план на сайте. Сообщить точные сроки реализации данной возможности и в настоящий момент не представляется возможным.

С уважением,
Евгений Мозговой


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Balex
#
Вдобавок желательно в случае изменения тарифов выделять ссылки на них красным цветом за месяц до и два после их введения. В самих тарифах изменившиеся пункты также выделить.
alekseybed
#


Вдобавок желательно в случае изменения тарифов выделять ссылки на них красным цветом за месяц до и два после их введения. В самих тарифах изменившиеся пункты также выделить.

Balex

Создайте лучше отдельную идею. Все-таки от текущей идеи Ваше предложение далековато.
ois1977
#
Вдобавок желательно в случае изменения тарифов выделять ссылки на них красным цветом за месяц до и два после их введения. В самих тарифах изменившиеся пункты также выделить.

Balex


Лучше табличку - история изменения тарифов: с датами, названиями (номерами, кодами) тарифов и ссылками на полное описание
emozgovoy
#
18.07.2012 в 11:41 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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