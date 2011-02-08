Реализовано
Тарифные планы карточных продуктов.
В Интернет-банке нельзя ли добавить в информацию о пластиковой карте тарифный план, по которому она обслуживается? Есть документ tarifs_040211.pdf, в котором перечислены все тарифы, однако для некоторых карточных продуктов сложно помнить какой именно применяется тарифный план, т.к. он может зависеть от даты и других факторов.
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Комментарии 7
В настоящий момент Банк рассматривает возможность введения такой возможности в системе Интернет - банк. Планируется отображение номера тарифного плана в виде ссылки на тарифный план на сайте. Сообщить точные сроки реализации данной возможности и в настоящий момент не представляется возможным.
С уважением,
Евгений Мозговой
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Создайте лучше отдельную идею. Все-таки от текущей идеи Ваше предложение далековато.
Лучше табличку - история изменения тарифов: с датами, названиями (номерами, кодами) тарифов и ссылками на полное описание