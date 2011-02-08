Принято
БвК. Кликаем на Последние платежи, попадаем... контекстнозависимо :)
Здравствуйте.
2
На главной странице есть ссылка "Последние платежи" (кстати, почему она называется не "Последние операции"?). Клик по этой ссылке ведет на страницу "Заявки" с активированной закладкой "Платежи".
Теперь суть предложения.
Вот сейчас на первой странице я под ссылкой "Последние платежи" наблюдаю
Внешний перевод
07.02.2011
Внешний перевод
03.02.2011
Почему бы в данной ситуации при клике на ссылку не открывать сразу закладку "Переводы" (или "Все" в крайнем случае)? Ведь в 99% случаях интересует статус последних операций. Но с настойчивостью, достойной лучшего применения, меня постоянно отправляют в раздел Платежи, который я уже и забыл, когда использовал.
Комментарии 2
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»