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Аватар Константин (jFinder)
08.02.2011 15:30 #
Принято

БвК. Кликаем на Последние платежи, попадаем... контекстнозависимо :)

Здравствуйте.

На главной странице есть ссылка "Последние платежи" (кстати, почему она называется не "Последние операции"?). Клик по этой ссылке ведет на страницу "Заявки" с активированной закладкой "Платежи".

Теперь суть предложения.
Вот сейчас на первой странице я под ссылкой "Последние платежи" наблюдаю
Внешний перевод
07.02.2011
Внешний перевод
03.02.2011

Почему бы в данной ситуации при клике на ссылку не открывать сразу закладку "Переводы" (или "Все" в крайнем случае)? Ведь в 99% случаях интересует статус последних операций. Но с настойчивостью, достойной лучшего применения, меня постоянно отправляют в раздел Платежи, который я уже и забыл, когда использовал.
2

Комментарии 2

emozgovoy
#
09.02.2011 в 11:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ao-averin
#
Идея будет реализована. Так же будет добавлен еще дополнительный функционал для удобства.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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