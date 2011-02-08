БвК. Статусы платежей/переводов привести в соответствие с действительностью

Здравствуйте.
А не знаю, где надо подкрутить
, но статус платежа "принято в работу" может висеть неделю или более при том, что получатель получил перевод уже в день отправления или на следующий.
Я уже вроде как свыкся, что статусы живут своей отдельной жизнью, к реальности не имеющей отношение, но новых клиентов это пугает. Появляются раздраженные отзывы на форумах.
Комментарии 3
Статус заявки может отображаться некорректно, если не обновился кэш. В этом случае рекомендуется на странице «Заявки» нажать на «внутренний / внешний перевод» в столбце «тип заявки», далее нажать на копку «Назад» внизу страницы. Статус должен быть обновлен.
С уважением,
Евгений Мозговой