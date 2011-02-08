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Аватар Константин (jFinder)
08.02.2011 15:34 #
Отклонено

БвК. Статусы платежей/переводов привести в соответствие с действительностью

Здравствуйте.

А не знаю, где надо подкрутить smile:), но статус платежа "принято в работу" может висеть неделю или более при том, что получатель получил перевод уже в день отправления или на следующий.

Я уже вроде как свыкся, что статусы живут своей отдельной жизнью, к реальности не имеющей отношение, но новых клиентов это пугает. Появляются раздраженные отзывы на форумах.
3

Комментарии 3

emozgovoy
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09.02.2011 в 11:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
emozgovoy
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Добрый день!

Статус заявки может отображаться некорректно, если не обновился кэш. В этом случае рекомендуется на странице «Заявки» нажать на «внутренний / внешний перевод» в столбце «тип заявки», далее нажать на копку «Назад» внизу страницы. Статус должен быть обновлен.

С уважением,
Евгений Мозговой
alekseybed
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Классный способ! smile:D
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