БвК. Статусы платежей/переводов привести в соответствие с действительностью

Отклонено

Здравствуйте.А не знаю, где надо подкрутить, но статус платежа "принято в работу" может висеть неделю или более при том, что получатель получил перевод уже в день отправления или на следующий.Я уже вроде как свыкся, что статусы живут своей отдельной жизнью, к реальности не имеющей отношение, но новых клиентов это пугает. Появляются раздраженные отзывы на форумах.