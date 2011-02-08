Подписаться на идею Сергей (viabank)

На рассмотрении

Упрощенное открытие текущего счета

сейчас, чтобы завести текущий счет, нужно подписывать отдельное заявление/договор, причем даже в отделениях банка менеджеры сами не предлагают это сделать (наоборот - делают круглые глаза - "зачем вам это?"), а уж о точках продаж типа М-Видео даже говорить нечего - там попросту такой возможности нет.



при этом потребность в текущем счете очевидна для всех мало-мальски продвинутых клиентов: это "сейф", в который переводятся средства, которые хочется защитить от риска утраты в результате мошеннических операций с картой (реквизитами).



соответственно, видится два варианта:

а) открывать текущий счет автоматически каждому клиенту при подключении интернет-банка. если у клиента текущий счет уже есть, новый автоматически открывать не нужно.

б) открывать новый текущий счет по заявлению в ИБ, аналогично тому, как оформляется потребительские кредиты и депозиты, с подтверждением смс-кодом.



с учетом того, что межбанковские переводы с текущего счета дороже тех же переводов с БвК - второй вариант предпочтительнее, поскольку в процессе оформления заявки в ИБ клиента можно уведомить о различиях в тарифах по сравнению со счетом БвК, и необходимости с таковыми ознакомиться (ссылочка прилагается)

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