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Аватар Игорь Р. (IgorR)
08.02.2011 23:55 #
Принято

Снижение ставок по старым кредитам до текущего уровня

Сейчас происходит странная дискриминация Сбербанком своих собственных клиентов. Мне совершенно непонятно, почему человек с улицы подчас безо всякой кредитной истории имеет хорошие шансы получить ипотеку по текущим(низким) ставкам, а проверенные старые клиенты даже с безупречной историей выплат без просрочек вынуждены платить по старым высоким ставкам. Тем самым банк вынуждает старых клиентов искать возможности по рефинансированию в сторонних банках. Будет происходить вымывание проверенных людей с высокими ставками на неизвестных заемщиков с низкими ставками. Получается абсурдная ситуация - чтобы получить текущие ставки в Сбербанке надо сначала перекредитоваться в другом банке, а потом опять обратиться в Сбербанк для повторного рефинансирования smile:(
Идея в том, чтобы не заставлять людей совершать подобные финансовые махинации и не терять существующих клиентов - позволить снижение ставок по выданным кредитам до текущего уровня!
6

Комментарии 6

vi.makarov
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Абсолютно согласен!
Представьте такую ситуацию, есть две автомобильных заправки с одинаковым качеством бензина (по отзывам) и примерно одинаковой ценой на топливо, однако одной заправкой вы пользуетесь уже 10 лет и она вам удобна по расположению, поэтому пользоваться другой заправкой вам не хочется. Однако, вдруг, цена на бензин у второй заправки падает на 15%, а на первой остается прежней, но только для тех у кого есть старая клубная карта, а с новой клубной картой цена ниже на 15%, но ее приобрести уже нельзя почему-то, так как выдается она, например, по паспорту и на всю жизнь. smile:)
И если раньше вы выбирали исходя из "удобства", то сейчас вы будете мириться с небольшими неудобствами - ехать дальше, сервис не на том уровне, - но все-таки перестанете пользоваться первой заправкой и будете заправляться на второй.
Возможно, я сильно упрощаю, но мне это видится именно так.
53978642
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Присоединяюсь!!! Для меня Сбербанк очень удобен, в 2014 г. взяла там ипотеку, сейчас ставки по ипотеке упали, просила банк снизить ставку, но мне отказали, ужасно обидно!!! Я ведь постоянный клиент, не раз брала в Сбере кредиты и всегда выплачивала без просрочек. Придется уйти в другой банк, а жаль...
Ilma
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Присоединяюсь!!!! Подавала на рефинансирование- отказали. ИПОТЕКУ закрыла, кредиты закрыла практически. Буду ли еще обращаться- не уверена.
MrVodinn
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К сожалению, из-за не желания рефинансировать ипотеку придётся уйти в другой банк, а это очень не удобно.
Uralets
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Очень хорошее предложение ! Брал ипотеку полтора года назад , как раз были высокие ставки , под 13,75 через год подал заявку на снижение , снизили до 11,9 . Недавно знакомые тоже в Сбере брали ипотеку ставка уже около 9%. А для действующих заёмщиков вроде как прикрыли лавочку по снижению процентной ставки. Сейчас тоже задумываюсь на рефинансирование в другом банке .
Al.la
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Это проблема не только Сбербанка. Мне в Абсолюте тоже отказались рефинансировать категорически, ни под каким соусом, хотя новым клиентам предлагали не только новую ипотеку, а и рефинансирование действующих кредитов других банков под ставку, ниже на 3п.п! Итог - сменила банк.
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