Снижение ставок по старым кредитам до текущего уровня

Принято

Сейчас происходит странная дискриминация Сбербанком своих собственных клиентов. Мне совершенно непонятно, почему человек с улицы подчас безо всякой кредитной истории имеет хорошие шансы получить ипотеку по текущим(низким) ставкам, а проверенные старые клиенты даже с безупречной историей выплат без просрочек вынуждены платить по старым высоким ставкам. Тем самым банк вынуждает старых клиентов искать возможности по рефинансированию в сторонних банках. Будет происходить вымывание проверенных людей с высокими ставками на неизвестных заемщиков с низкими ставками. Получается абсурдная ситуация - чтобы получить текущие ставки в Сбербанке надо сначала перекредитоваться в другом банке, а потом опять обратиться в Сбербанк для повторного рефинансированияИдея в том, чтобы не заставлять людей совершать подобные финансовые махинации и не терять существующих клиентов - позволить снижение ставок по выданным кредитам до текущего уровня!