Снижение ставок по старым кредитам до текущего уровня

Сейчас происходит странная дискриминация Сбербанком своих собственных клиентов. Мне совершенно непонятно, почему человек с улицы подчас безо всякой кредитной истории имеет хорошие шансы получить ипотеку по текущим(низким) ставкам, а проверенные старые клиенты даже с безупречной историей выплат без просрочек вынуждены платить по старым высоким ставкам. Тем самым банк вынуждает старых клиентов искать возможности по рефинансированию в сторонних банках. Будет происходить вымывание проверенных людей с высокими ставками на неизвестных заемщиков с низкими ставками. Получается абсурдная ситуация - чтобы получить текущие ставки в Сбербанке надо сначала перекредитоваться в другом банке, а потом опять обратиться в Сбербанк для повторного рефинансирования
Идея в том, чтобы не заставлять людей совершать подобные финансовые махинации и не терять существующих клиентов - позволить снижение ставок по выданным кредитам до текущего уровня!
Комментарии 6
Представьте такую ситуацию, есть две автомобильных заправки с одинаковым качеством бензина (по отзывам) и примерно одинаковой ценой на топливо, однако одной заправкой вы пользуетесь уже 10 лет и она вам удобна по расположению, поэтому пользоваться другой заправкой вам не хочется. Однако, вдруг, цена на бензин у второй заправки падает на 15%, а на первой остается прежней, но только для тех у кого есть старая клубная карта, а с новой клубной картой цена ниже на 15%, но ее приобрести уже нельзя почему-то, так как выдается она, например, по паспорту и на всю жизнь.
И если раньше вы выбирали исходя из "удобства", то сейчас вы будете мириться с небольшими неудобствами - ехать дальше, сервис не на том уровне, - но все-таки перестанете пользоваться первой заправкой и будете заправляться на второй.
Возможно, я сильно упрощаю, но мне это видится именно так.