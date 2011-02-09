Ждет рассмотрения
VISA Electron с чипом
Идея, несомненно, противоречит предложению о бесплатности, но предлагаю оснастить VISA Electron чипом. Хотя бы, как опцию по выбору клиента. Для оплаты в магазинах в наши дни VISA Classic излишен, вполне хватит Electron, но без чипа карта неудобна при поездках в Европу, да и защищенность повышается.
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Комментарии 6
В Открытии-150 р. или бесплатно ,в Мастер-банке бесплатно И СМС бесплатно.
Напрасная трата сил и средств! До 2014 года всех россиян отоварят универсальными электронными картами: и с чипом, и на чипе можно будет электронный кошелек сделать для "кефирных" транзакций.
На мой взгляд, Сбербанку давно пора:
1. Оснастить чипом все свои электронные карты, включая социальные для пенсинеров.
2. Ввести льготное оформление (бесплатный выпуск и обслуживание) карт ко вкладам.