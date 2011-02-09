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Ждет рассмотрения

VISA Electron с чипом

Идея, несомненно, противоречит предложению о бесплатности, но предлагаю оснастить VISA Electron чипом. Хотя бы, как опцию по выбору клиента. Для оплаты в магазинах в наши дни VISA Classic излишен, вполне хватит Electron, но без чипа карта неудобна при поездках в Европу, да и защищенность повышается.

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