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Аватар r36956
09.02.2011 01:16 #
Ждет рассмотрения

VISA Electron с чипом

Идея, несомненно, противоречит предложению о бесплатности, но предлагаю оснастить VISA Electron чипом. Хотя бы, как опцию по выбору клиента. Для оплаты в магазинах в наши дни VISA Classic излишен, вполне хватит Electron, но без чипа карта неудобна при поездках в Европу, да и защищенность повышается.
6

Комментарии 6

tide
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Это предложение в очереди по Электрону после его бесплатности (см. идею выше). Теперь Электрон, с чипом, да ещё и бесплатно.
1154
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В банке Москвы электрон и маэстро с чипом 200-250 руб.
В Открытии-150 р. или бесплатно ,в Мастер-банке бесплатно И СМС бесплатно.
Сбербанк России
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Раньше основным мотивом выбора карты классом выше чем Visa Electron была потребность в проведении операций электронной коммерции, но после того как VISA обязала банки печатать CVV2 код и на Visa Electron, разница для наших сограждан практически стерлась - это лишь подлимитные оффлайновые операции за рубежем, недоступные Visa Electron из-за отсутствия, эмбоссирования на карте. В остальном различие в картах в незначительное. Например, карты Visa Electron обычно выпускаются как дебетовые, но на них можно установить кредитный лимит, и некоторые банки это делают.
Retailator
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Visa Electron бесплатно, да еще с чипом smile:o
Напрасная трата сил и средств! До 2014 года всех россиян отоварят универсальными электронными картами: и с чипом, и на чипе можно будет электронный кошелек сделать для "кефирных" транзакций.
Гарпагон
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Честно говоря, не вижу никакой связи между наличием на карте чипа и её бесплатным оформлением и обслуживанием. Другие банки выдают бесплатные карты с чипом, причём не только электронные.
На мой взгляд, Сбербанку давно пора:
1. Оснастить чипом все свои электронные карты, включая социальные для пенсинеров.
2. Ввести льготное оформление (бесплатный выпуск и обслуживание) карт ко вкладам.
Ибирь
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Поддерживаю. Но по другой причине. Если карта с чипом, то ее магнитный дубликат, изготовленный кардером, не будет приниматься банкоматами и терминалами Сбера. А это обезопасит клиента от того, что по дубликату мошенник сможет распечатать логин, пароль и одноразовые пароли в банкамате, а также добавить привязку нового номера телефона к Мобильному банку, в результате чего у клиента могут быть похищены деньги со всех счетов в СБОЛ.
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