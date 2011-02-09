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Аватар Илья Шершнев (sheril)
09.02.2011 09:43 #
На рассмотрении

SMS информирования обо всех операциях с картой

В настоящее время не все операции по карте происходят с SMS оповещением. К примеру нет SMS при зачислении средств на счет карты из другого банка. С учетом отражения таких операций только на следующий день после 12:00 МСК, и отсутствии данных о суммах и источниках поступлений в краткой выписке, это довольно неудобно. А если нет под рукой компьютера, то вообще не узнать пришли деньги или нет.
3

Комментарии 3

emozgovoy
#
09.02.2011 в 11:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
evgch
#
Если возможно сделать смс информирование как в других банках.Желательно бесплатное
ois1977
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Что-то идея уже больше года рассматривается. А она очень важна - входит в первую десятку!
1) Очень не хватает информации о поступлениях
2) Если в банке оставлено заявление на автоматические регулярные платежи, то
СМС-информирование было бы очень хорошим способом контроля. Когда
будет реализована идея с автоплатежами в ИБ, вопрос контроля станет
еще более актуальным
3) Услуга СМС-инфо фактически только сообщает, когда сумма заблокирована.
А еще иногда полезно знать, что сумма фактически списана
4) Начисленные проценты - они же - новая выписка по картсчету
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