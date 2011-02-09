На рассмотрении

SMS информирования обо всех операциях с картой

В настоящее время не все операции по карте происходят с SMS оповещением. К примеру нет SMS при зачислении средств на счет карты из другого банка. С учетом отражения таких операций только на следующий день после 12:00 МСК, и отсутствии данных о суммах и источниках поступлений в краткой выписке, это довольно неудобно. А если нет под рукой компьютера, то вообще не узнать пришли деньги или нет.

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