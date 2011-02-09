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Аватар Artificer
09.02.2011 10:16 #
Принято

Расширить сеть банкоматов

Имеющихся в настоящее время банкоматов очень мало, причём большой процент имеющихся или сломаны, или не работают. Для банка, ориентированного на розничное обслуживание, это не очень хорошо. В идеале хотелось бы иметь банкоматы на станциях метро и/или в крупных торговых сетях типа Лента, Окей и т.п. (речь идёт о Санкт-Петербурге, не знаю как обстоят дела в других городах).
18

Комментарии 18

tide
#
Пользуйтесь бесплатными переводами, на тот же бесплатный Моментум Сбера.
emozgovoy
#
09.02.2011 в 11:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Artificer
#
tide, хотелось бы иметь оперативный доступ к деньгам на карте, перевод на карту другого банка не всегда подходит. До недавнего времени для оперативного доступа к наличке пользовался картой Связногобанка, теперь же опасаюсь. А БвК всем хорош, но чтобы снять наличку, попучается что легче сделать межбанковский перевод, чем ехать в отделение БРС, в котором ещё и все банкоматы могут быть сломаны.
viabank
#
Пользуйтесь бесплатными переводами, на тот же бесплатный Моментум Сбера
tide

Всем хороша идея, кроме одного НО:
при попытке обналичить/перевести средства, поступившие на счет клиента Сбера безналичным путем, и пробывшие на счете менее 30 дней, Сбер удержит комиссию 1%
tide
#
Сбер удержит комиссию 1%
viabank

Вы ошибаетесь. Если переводить на реквизиты счёта СКС, то комиссии не последует.
ajuri
#
и пробывшие на счете менее 30 дней

Про 30 дней тоже ошибаетесь
ajuri
#
Поддержу предложение, в СПБ банкоматов маловато. Например, на В.О. только 2 банкомата, один на прием, второй на выдачу. Тот, который на прием, очень часто не работает.
Lоki™
#
Я за комби банкоматы в гипермаркетах и ТРЦ. Выбираем наиболее удачные места и покрываем тем самым более или менее город. Ставить на каждом углу смысла нет, всё-таки это не ВТБ. Да и учитывая тарифную политику, получается что банкоматы на выдачу нужны только владельцам БВК, т.к. с кредитных карт снимать без разницы где.
Artificer
#
Да и учитывая тарифную политику, получается что банкоматы на выдачу нужны только владельцам БВК, т.к. с кредитных карт снимать без разницы где.

Lоki™
Для кредиток КвК есть разница где снимать, если на ней собственные средства лежат.
Lоki™
#
Для кредиток КвК есть разница где снимать, если на ней собственные средства лежат.

Artificer

Я говорю не о частных случаях, а о общих. Из за одного (условно) клиента, который использует КК не по назначению, Банк расставлять банкоматы не может.
Artificer
#
Я говорю не о частных случаях, а о общих. Из за одного (условно) клиента, который использует КК не по назначению, Банк расставлять банкоматы не может.
Ну, во-первых, раз БРС сделал такую фичу по КвК, то рассчитывает, что таких клиентов может быть ощутимое количество. Во-вторых, дебетовые карты бывают не только БвК, у меня, к примеру, три дебетовых карты БРС, из них только одна БвК.
Lоki™
#
Расставлять повсюду банкоматы - поощрять обнал, а у любого нормального банка приоритеты иные. Я не против расширения сети, но не так чтоб на каждой станции метро (как было раньше с кэш-ин)... в результате половина из них не работала, потому что обслуживать не успевали. Всегда найдется уникум, который деньги не так засунет или ещё что-то. Ночевать инкассаторы у банкоматов не могут.
Artificer
#
Сейчас банкоматов у БРС стало меньше на порядок, однако процентное соотношение работающих банкоматов к общему количеству не улучшилось. Наверное другие факторы влияют. В любом случае, если общее количество банкоматов вырастет, то найти работающий будет проще.
fomin99
#
0,75% Сбер берет при зачислении на свою карту через межбанк
fomin99
#
Поставьте хоть один банкомат в г.Кумертау.После кризиса отделение закрыли, банкомат увезли.Ближайший в Салавате, это 75 км.
IgaZmey
#
(речь идёт о Санкт-Петербурге, не знаю как обстоят дела в других городах).

Artificer
В Самаре дела обстоят еще хуже. Везде куча банкоматов, каких угодно банков, только не Русский Стандарт...
stan4rd
#
В Лен. области всего один банкомат - в Гатчине, было бы неплохо и другие районные центры приобщить к цивилизации, а начать с Тосно... smile;)
ElSill
#
Не скажу, что прямо надо плодить, но в том же Брянске всего один банкомат, через который можно закинуть деньги (в самом офисе). Пока работал в другом районе, реально напрягало.
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