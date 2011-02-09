Принято
Расширить сеть банкоматов
Имеющихся в настоящее время банкоматов очень мало, причём большой процент имеющихся или сломаны, или не работают. Для банка, ориентированного на розничное обслуживание, это не очень хорошо. В идеале хотелось бы иметь банкоматы на станциях метро и/или в крупных торговых сетях типа Лента, Окей и т.п. (речь идёт о Санкт-Петербурге, не знаю как обстоят дела в других городах).
18
Комментарии 18
Всем хороша идея, кроме одного НО:
при попытке обналичить/перевести средства, поступившие на счет клиента Сбера безналичным путем, и пробывшие на счете менее 30 дней, Сбер удержит комиссию 1%
Вы ошибаетесь. Если переводить на реквизиты счёта СКС, то комиссии не последует.
Про 30 дней тоже ошибаетесь
Я говорю не о частных случаях, а о общих. Из за одного (условно) клиента, который использует КК не по назначению, Банк расставлять банкоматы не может.