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Аватар Андрей Ивченков (mr_ia)
09.02.2011 10:35 #
Отклонено

Вклады в интернет банке.

Предлагаю при открытии вклада в интернет банке, заложить возможность частичного снятия средств.
Цель, экономия времени клиента. (что бы не дробить крупные вклады при открытии).

Так же, неплохо было бы иметь возможность сохранить твердую копию договора о вкладе (или хотя бы выходные данные, когда нет возможности приехать в банк за оригиналом). По аналогии с крайне полезной возможностью сохранения платежки при внешних платежах.
Цель, повышение прозрачности и более спокойный сон клиента.
4

Комментарии 4

Pif
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На самом деле твердая копия не нужна. Случись что - в АСВ ее предоставлять не нужно. Только паспорт. Любой банк - участник АСВ регулярно передает туда реестр вкладчиков, и возмещать, если что, будут на основе этой информации.
rdc
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Есть ситуация, которая гораздо хуже краха банка - поглощение его другим банком. На этот случай твёрдая копия будет как нельзя кстати.
schedmi
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rdc 100% прав! До сих пор гадаю, что стало с моим счетом в банке первое ОВК, будь он не ладен.
VEI
#
24.10.2013 в 16:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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