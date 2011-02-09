Отклонено
Вклады в интернет банке.
Предлагаю при открытии вклада в интернет банке, заложить возможность частичного снятия средств.
4
Цель, экономия времени клиента. (что бы не дробить крупные вклады при открытии).
Так же, неплохо было бы иметь возможность сохранить твердую копию договора о вкладе (или хотя бы выходные данные, когда нет возможности приехать в банк за оригиналом). По аналогии с крайне полезной возможностью сохранения платежки при внешних платежах.
Цель, повышение прозрачности и более спокойный сон клиента.
Комментарии 4