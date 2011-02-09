Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Angelo
09.02.2011 12:59 #
На рассмотрении

Банк в кармане в валюте

Было бы неплохо создать "Банк в кармане" валютный: евро и доллар. На остаток начислять 5% годовых.
6

Комментарии 6

tide
#
Или сразу - мультивалютный!
emozgovoy
#
09.02.2011 в 13:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
mitac
#
После обрезания депозиток - пора smile:D
Eif73
#
Можно не выдавать новый БвК, а просто добавить валютные счета и возможность их создания и перепривязки через ИБ и(или) call- центр. Не каждому нужна такая услуга, а кому нужна с радостью заплатит, по этому можно ввести небольшие единоразовые комиссии за создание доп счетов.
Секвестр
#
Давайте решайте поскорей А то валюту хочу забрать 0.5% совсем смешно!!
ois1977
#
Как вариант: нужна бесплатная дебетовая карта, по которой можно положить/снять доллары/евро в банкомате без конвертации и без комиссий
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.