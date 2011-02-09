Внимание! В вашем браузере отключено выполнение JavaScript. Возможно неоптимальное отображения ряда элементов сайта и недоступность удобного функционала.
Вход
Банки
Продукты и услуги
Вклады
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
Микрозаймы
Специальные предложения
Мастер подбора кредитов
Кредиты для бизнеса
Лизинг
РКО
Курсы обмена валют
Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор ипотеки
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash back
Получите кредит или кредитную карту и выиграйте 4 000 !
Участвовать
Банки и компании
Банки Москвы
Банки России
Микрофинансовые организации
Национальная платёжная карта «Мир»
Банки на карте
Книга памяти
Бюро кредитных историй
Вакансии банков
Резюме специалистов
Новости
Все события дня
Лента новостей
Тема дня
Обзор прессы
Видео
Звезды в банке
Интервью
Пресс-релизы
Исследования
Мнение
Банковский словарь
Курсы ЦБ
Мероприятия
Партнёрские материалы
Рейтинги
Народный рейтинг
Финансовые показатели
Кредитные рейтинги
Служебный рейтинг
Общение
Форум
Отзывы о банках
Вопрос — ответ
Друзья банков
Блоги
Сервисы
Кредитные истории
Мастер подбора кредитов
Мои вклады
Перевод с карты на карту
Онлайн обмен валюты
Оплата кредита онлайн
Банк года
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Страхование
Инвестиции
Связь и интернет
Бонусный клуб
Главная
•
Друзья банков
•
Русский Стандарт
•
Идеи
•
Банк в кармане в валюте
Предложить идею
Вступить в сообщество
Правила сообщества
О банке «Русский Стандарт»
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Angelo
09.02.2011 12:59
#
На рассмотрении
Банк в кармане в валюте
Было бы неплохо создать "Банк в кармане" валютный: евро и доллар. На остаток начислять 5% годовых.
6
Комментарии
6
tide
09.02.2011 13:08
#
Или сразу - мультивалютный!
0
emozgovoy
09.02.2011 13:43
#
09.02.2011 в 13:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
0
mitac
05.03.2011 21:16
#
После обрезания депозиток - пора
0
Eif73
31.03.2011 22:01
#
Можно не выдавать новый БвК, а просто добавить валютные счета и возможность их создания и перепривязки через ИБ и(или) call- центр. Не каждому нужна такая услуга, а кому нужна с радостью заплатит, по этому можно ввести небольшие единоразовые комиссии за создание доп счетов.
1
Секвестр
03.04.2011 22:09
#
Давайте решайте поскорей А то валюту хочу забрать 0.5% совсем смешно!!
0
ois1977
22.03.2012 16:22
#
Как вариант: нужна бесплатная дебетовая карта, по которой можно положить/снять доллары/евро в банкомате без конвертации и без комиссий
1
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь
или
зарегистрируйтесь
.
Комментарии 6