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Реализовано

Он-лайн отображение операций в интернет-банке

было бы просто здорово, если бы интернет-банк отображал операции в он-лайн режиме, поскольку в настоящее время задержка в отображении в 24 часа - это ужасно неудобно и нефункционально. получается, что получить достоверную операцию, например, о поступивших платежах, открытых вкладах и т.д. через интернет-банк нельзя. честно говоря, еще не встречала интернет-банка с такой задержкой (bsgv-direct не в счет).

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