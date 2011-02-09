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Tiago
Реализовано
Карта проездной не только на метро, но и на наземный транспорт в г. Москве
Идея проста. Создать на подобии карты MasterCard "Метро", карту MasterCard "Транспортная карта" с возможностью оплачивать поездки не только в Московском метрополитене, но и в наземном транспорте.
12
Комментарии 12
Давно жду. И было бы очень хорошо, если бы не выпускали новую карту, а расширили функционал существующих карт метро Проезд в метро хотя бы оплатить можно на любой станции, а киоски по продаже билетов на наземный транспорт есть не на каждой остановке, и бывает, что там нет билетов на 1-2 поездки. Покупать же у водителя - дороже, да и неудобно топтаться на входе.
Насколько я помню из ответов ПБ, проект заглох в связи со сменой власти в Москве... Впрочем, он и до этого не особо двигался
А если туда еще и электрички приплюсовать Зашел на станцию через турникет, вышел через турникет - автоматически подсчитывается сумма и потом списывается. Правда, что делать там, где выход без турникета?
Такси-Рено и Резидент
А другим наземным транспортом уже лет 5 как не пользуюсь.
Хотя на трамвае прокатился бы как-нибудь на досуге...
А есть информация, когда планируется запуск таких карт?