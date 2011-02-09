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Аватар Tiago
09.02.2011 16:11 #
Реализовано

Карта проездной не только на метро, но и на наземный транспорт в г. Москве

Идея проста. Создать на подобии карты MasterCard "Метро", карту MasterCard "Транспортная карта" с возможностью оплачивать поездки не только в Московском метрополитене, но и в наземном транспорте.
12

Комментарии 12

Теневая экономка
#
Люто, бешено плюсуюсь smile:dramatics:

Давно жду. И было бы очень хорошо, если бы не выпускали новую карту, а расширили функционал существующих карт метро smile:shuffle: Проезд в метро хотя бы оплатить можно на любой станции, а киоски по продаже билетов на наземный транспорт есть не на каждой остановке, и бывает, что там нет билетов на 1-2 поездки. Покупать же у водителя - дороже, да и неудобно топтаться на входе.

Насколько я помню из ответов ПБ, проект заглох в связи со сменой власти в Москве... Впрочем, он и до этого не особо двигался smile:(

А если туда еще и электрички приплюсовать smile:oops: Зашел на станцию через турникет, вышел через турникет - автоматически подсчитывается сумма и потом списывается. Правда, что делать там, где выход без турникета? smile:scratch:
mr_ia
#
Всеми конечностями ЗА.
Don Antonio
#
Вроде как уже были разговоры и авангард работает в этом направлении.
Антон Кулаков
#
Хочется расширить действие и на Санкт-Петербург, т.е. метро+наземный Москва+СПб
rdc
#
А я оплачиваю наземный транспорт картой.
Такси-Рено и Резидент smile:D
A_1
#
В маршрутках и такси карты не принимают.
А другим наземным транспортом уже лет 5 как не пользуюсь.
Хотя на трамвае прокатился бы как-нибудь на досуге...
vitaly_v
#
Очень актуальная идея - ибо те условия, что предлагает сейчас Мосгортранс враждебны по отношению к клиентам.
AGM
#
Идея отличная, хотя НОТом пользуюсь редко довольно, но карту такую иметь бы хотел для удобства. Хотя в данном случае все зависит далеко не только от Авангарда. Вот с 2012 года обещают новую систему оплаты на наземном общественном транспорте в городе Москве, может тогда и получится что-то подобное сделать...
VEI
#
06.06.2012 в 18:54 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Ok!
#
06.06.2012 в 18:54 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»

Екатерина Володина

А есть информация, когда планируется запуск таких карт? smile:shuffle:
VEI
#
27.09.2012 в 20:03 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
schedmi
#
Вот бы еще добиться реализации лимитов на поездки... А то стремно такую карту потерять..
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