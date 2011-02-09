Платежи (переводы) с отложенной датой

ao-averin 09.02.2011 17:22 # Данный функционал находиться сейчас в разработке!Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято» 0
Комментарии 13
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Что будет, если по какой-либо причине данный запланированный платеж не будет осуществлен? Сбой в программном обеспечении банка, либо по вине клиента (недостаточно денег на счете) не суть важно. Без должного информирования последствия могут быть катастрофическими. К примеру, не ушел во время платёж на погашение кредитной карты. Клиент вылетел из грейса, не получил кешбек и попал на штрафы и проценты по кредиту.
Поэтому ещё раз повторюсь. Реализация грамотного error handling для данной услуги крайне важно. И, если честно, я сильно сомневаюсь, что оно будет реализовано безопасно для клиента.
у него приоритет не удобство клиентов, а собственная выгода, пусть и минимальная.
То есть, банку выгодно, чтобы Вы уезжая в отпуск сразу сделали платеж, а не копили проценты.
Банку выгодно, когда Вы случайно забудете сделать платеж вовремя.
Вы "переживаете", а банку от этого выгода.
Посмотрим, что в данном случае перевесит...
А функционал включает в себя автоматические платежи и переводы? Соответственно, статус «Принято» распространяется на них?
И еще, обозначили бы хотя бы примерно сроки реализации. А то уже больше года "в разработке!"