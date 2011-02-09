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Аватар Lоki™
09.02.2011 16:19 #
Реализовано

Платежи (переводы) с отложенной датой

Очень полезный функционал, реализованный в Телебанке и даже в примитивном ИБ HSBC. Не был бы лишним и в БРС.
13

Комментарии 13

ao-averin
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Данный функционал находиться сейчас в разработке!

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
tide
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В ВТБ24, как примере, такой платёж срабатывает при поступлении денег на счет. Получается он отложенный. Был бы интересен запланированный платёж.
Першинг
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Очень хорошая идея! Можно заранее планировать переводы, например, с БВК, не теряя при этом проценты! Сделать заявку с конкретной датой осуществления. И будет счастье! smile:D
jFinder
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Боюсь, счастья не будет. Для чего нужен этот функционал в первую очередь? Чтоб делать ежемесячные обязательные платежи и не волноваться, что пропустишь. Звучит красиво и удобно для клиента. Но всё дело в реализации.

Что будет, если по какой-либо причине данный запланированный платеж не будет осуществлен? Сбой в программном обеспечении банка, либо по вине клиента (недостаточно денег на счете) не суть важно. Без должного информирования последствия могут быть катастрофическими. К примеру, не ушел во время платёж на погашение кредитной карты. Клиент вылетел из грейса, не получил кешбек и попал на штрафы и проценты по кредиту.

Поэтому ещё раз повторюсь. Реализация грамотного error handling для данной услуги крайне важно. И, если честно, я сильно сомневаюсь, что оно будет реализовано безопасно для клиента.
AleksStav
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Пусть хотя бы не внешний перевод, а внутренний (внутри своих карт РС). Положил деньги на карту "Банк в кармане", поставил отложенный перевод на определенную дату на основную кредитную карту. Уехал в отпуск и не переживаю, что платеж будет сделан во время.
IgorR
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Судя по тому, что банк отклонил мою идею http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3176190
у него приоритет не удобство клиентов, а собственная выгода, пусть и минимальная.
То есть, банку выгодно, чтобы Вы уезжая в отпуск сразу сделали платеж, а не копили проценты.
Банку выгодно, когда Вы случайно забудете сделать платеж вовремя.
Вы "переживаете", а банку от этого выгода.
Посмотрим, что в данном случае перевесит...
ois1977
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Данный функционал находиться сейчас в разработке!Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»

Алексей Аверин


А функционал включает в себя автоматические платежи и переводы? Соответственно, статус «Принято» распространяется на них?

И еще, обозначили бы хотя бы примерно сроки реализации. А то уже больше года "в разработке!"
ois1977
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Реализовано ?
emozgovoy
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18.07.2012 в 11:42 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
ois1977
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А платежи с отложенной датой реализованы?
Bonart
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Увы, у нынешней реализации имеется существенный недостаток - она требует наличия денег на счете все время от создания перевода до запланированного момента платежа. "Такой холд нам не нужен"
Bonart
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Обновление: в настоящий момент реализация платежей с отложенной датой избавлена от жестких требований наличия денег на счете - достаточно иметь нужную сумму к началу суток даты платежа.
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