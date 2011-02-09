Подписаться на идею Lоki™

Реализовано

Снятие через ИБ с "чужих" карт

Тоже весьма полезный функционал, реализованный наиболее привлекательным образом в ВТБ 24. Присутствует в Океан Банке и планируется к внедрению в Авангарде.

17