Снятие через ИБ с "чужих" карт

emozgovoy 09.02.2011 17:34 # 09.02.2011 в 17:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 17
ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ БЫ ПРОРЫВ!
Ибо Авангард я чувствую так и будет откладывать и откладывать...
Привязка в банкомате-это шаг вперед ВТБ24, а так в телебанке эту возможность реализовали на 4+.
Зарплата приходит на кредитку Сбербанка, их кредиткой не пользуюсь, сразу перекидываю на РС. Потом в магазины и коммунальные платежи. Приходится специально идти в банкомат Сбера снимать, потом в офис РС вносить. Через терминалы (нар. Элекснет) пополнение платное и ограниченное по сумме. Не удобно!
Достаточно посещать только банкомат РС: там реализован перевод с карты на карту за 0.5%