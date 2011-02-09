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Аватар Lоki™
09.02.2011 16:22 #
Реализовано

Снятие через ИБ с "чужих" карт

Тоже весьма полезный функционал, реализованный наиболее привлекательным образом в ВТБ 24. Присутствует в Океан Банке и планируется к внедрению в Авангарде.
17

Комментарии 17

emozgovoy
#
09.02.2011 в 17:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
tide
#
Полностью поддерживаю! Тем более очень удачный сервис у банка уже реализован и успешно работает - перевод по номеру карты.
Balex
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Меганужная вещь!
ivan07 (гость)
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Полностью поддерживаю. Ничто не мешает реализовать привязку тех же "чужих" карт, через тот же банкомат БРСа. Если в банкомате можно делать перевод по номеру карты с "чужих" карт, то что мешает эту же карту привязать в этом же банкомате к Ибанку, и потом спокойно её сидя дома использовать?
ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ БЫ ПРОРЫВ!
Ибо Авангард я чувствую так и будет откладывать и откладывать...
Igor503
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Было бы отлично. Надоедает транспортировать деньги из банкомата Сбербанка. smile:) Вопрос только в комиссии...
Sveta001155
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Да такое очень нужно!
7383
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ОЧ нужная услуга для клиентов банка!!!
Привязка в банкомате-это шаг вперед ВТБ24, а так в телебанке эту возможность реализовали на 4+.
q1234e
#
podderzhivaiu !
AleksStav
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Очень удобно и нужно!!!
Зарплата приходит на кредитку Сбербанка, их кредиткой не пользуюсь, сразу перекидываю на РС. Потом в магазины и коммунальные платежи. Приходится специально идти в банкомат Сбера снимать, потом в офис РС вносить. Через терминалы (нар. Элекснет) пополнение платное и ограниченное по сумме. Не удобно!
megademon
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Да, сервис был бы очень полезен. Сейчас можно для этой операции использовать 2 варианта перевода с карты: через Я деньги - (3% + 15р) или через Q*** банк (2,25%). В обоих случаях ограничение по сумме ...
ois1977
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Очень удобно и нужно!!!
Зарплата приходит на кредитку Сбербанка, их кредиткой не пользуюсь, сразу перекидываю на РС. Потом в магазины и коммунальные платежи. Приходится специально идти в банкомат Сбера снимать, потом в офис РС вносить. Через терминалы (нар. Элекснет) пополнение платное и ограниченное по сумме. Не удобно!

Александр Ставцев

Достаточно посещать только банкомат РС: там реализован перевод с карты на карту за 0.5%
ois1977
#
С момента создания идеи очень многое поменялось: и в ВТБ-24 комиссия выросла, и в Авангарде реализовали с не очень привлекательными тарифами. В БРС практически и так все реализовано: есть система RSExpress с привлекательными тарифами, которая работает и с чужими картами, и через интернет-банк. Осталась самая малость: чтобы RSExpress заработала на переводы с чужих карт в ИБ. Может ПБ что-нибудь скажет по поводу таких планов?
k-dep
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Поддерживаю! Надоедает транспортировать деньги из банкоматов других банков, а собственных банкоматов у РС очень мало. Думаю, это привлечет также и других клиентов, так как сэкономит личное время. Вопрос только в комиссии...
StFrostman
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Зарплату получаю на карту ВТБ 24. Вынужден снимать наличными в банкомате ВТБ 24 и затем относить эти наличные в банкомат "Русский Стандарт". Другой схемы не знаю. Подключать Телебанк не стал из-за высокой комиссии как за сам перевод денег, так и за плату за сам Телебанк.
alevtina
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В результате с зарплатной ВТБ24 перевожу через Телебанк на БвК. Всё равно дешевле, чем ехать. А ближайший банкомат РС то работает, то нет.
ois1977
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По-моему, реализовано
ao-averin
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24.06.2013 в 15:39 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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