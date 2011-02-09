На рассмотрении
Сервис по 8 800 555 5550
Хорошо бы превратить этот телефон из информационного в по-настоящему сервисный. Сейчас ведь по любой мелочи надо идти в офис и стоять в общей очереди с получателями пенсий и плательщиками коммунальных услуг, хотя всех дел-то обычно на 5 минут.
5
Например:
- изменение тарифа мобильного банка;
- изменение лимитов по картам;
- подключение счетов к Сбербанк-Онлайн.
Все вышеперечисленное (и многое другое, что я забыл или просто не знаю) по телефону сделать не могут.
Комментарии 5
как-то совсем мне не улыбается идея, что некто, подслушав мои данные при авторизации по телефону, получит возможность изменить лимит по моей карте или переключить режим мобильного банка (на облегченный, отключив тем самым информирование об операциях)