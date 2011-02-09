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На рассмотрении

Сервис по 8 800 555 5550

Хорошо бы превратить этот телефон из информационного в по-настоящему сервисный. Сейчас ведь по любой мелочи надо идти в офис и стоять в общей очереди с получателями пенсий и плательщиками коммунальных услуг, хотя всех дел-то обычно на 5 минут.



Например:

- изменение тарифа мобильного банка;

- изменение лимитов по картам;

- подключение счетов к Сбербанк-Онлайн.



Все вышеперечисленное (и многое другое, что я забыл или просто не знаю) по телефону сделать не могут.



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