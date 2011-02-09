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Аватар r36956
09.02.2011 18:11 #
На рассмотрении

Сервис по 8 800 555 5550

Хорошо бы превратить этот телефон из информационного в по-настоящему сервисный. Сейчас ведь по любой мелочи надо идти в офис и стоять в общей очереди с получателями пенсий и плательщиками коммунальных услуг, хотя всех дел-то обычно на 5 минут.

Например:
- изменение тарифа мобильного банка;
- изменение лимитов по картам;
- подключение счетов к Сбербанк-Онлайн.

Все вышеперечисленное (и многое другое, что я забыл или просто не знаю) по телефону сделать не могут.
5

Комментарии 5

MikeBelyaev
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03.06.2011 в 08:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
MikeBelyaev
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Это совершенно правильная мысль, поскольку, действительно, именно так и должно быть и мы идем к этому. Честно говоря, не трогали эту идею потому, что хотелось сразу перевести ее в статус "Реализовано"smile;) Но поскольку реализация еще в процессе, то пока оставим так. Конечно, не стоит ожидать, что вот сейчас сразу появится все. Мы начнем с отдельных возможностей и будем их постепенно увеличивать.
viabank
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а я считаю, что все перечисленные операции должны подтверждаться разовым кодом.

как-то совсем мне не улыбается идея, что некто, подслушав мои данные при авторизации по телефону, получит возможность изменить лимит по моей карте или переключить режим мобильного банка (на облегченный, отключив тем самым информирование об операциях)
PiMo
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По стандартам компании DHL каждый звонок в КЦ должен быть принят в течение 10 секунд после поступления. Уровень сервиса отображается на больших мониторах, развешанных по всему залу. Такие же мониторы висят в кабинете у руководства.
Рисунок
miklem3d
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Прошло 7 лет, а как ничего не работало, так и не работает нормально. Была бы возможность и рубля бы не занес в эту контору.
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