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Аватар Михаил Осипов (m.osipov)
09.02.2011 22:19 #
Принято

Планируемые проценты по кредитной карте

Хорошо было бы числа 18-19 каждого месяца (можно и раньше, если возможно) видеть через ИБ/e-mail/SMS ожидаемую сумму процентов за пользование кредитом по карте, если внесенная в текущем месяце сумма меньше необходимой для грейса.

Т.е. посмотрел, сколько с тебя спишут процентов, и решил, стоит ли упираться влезать в грейс.

Не знаю, насколько это выгодно банку, но лично мне это было бы очень удобно.
9

Комментарии 9

Pif
#
Конечно, было бы здорово иметь эту информацию онлайн - сколько там уже "накапало". Но боюсь, что это не получится. Расчет процентов - достаточно ресурсоемкая штука. Многие пользователи отмечали, что первого числа ИБ не так шустро ворочается, как обычно. Все из-за них, родимых, из-за процентов. А если реализовать предложенное - нагрузка еще возрастет, причем во все дни, а не только в начале месяца.
VEI
#
Раньше сумма %, которую клиент съэкономит при выполнении Условия Льготного Периода, считалась при формировании справки-счета и показывалась в ней (обычно народ не обращал внимание на эту цифирь...)
Поскольку этой инфой не пользовались и, как правило, при объяснении с трудом воспринимали что это, при очередной переделке справки-счета её убрали...
Fuzzy
#
Лучше бы тогда вернуть - наверняка это не сложно, раз уже была раньше. В принципе в том месте, где она была, ей самое место.
АлексСпб
#
Раньше сумма %, которую клиент съэкономит при выполнении Условия Льготного Периода, считалась при формировании справки-счета и показывалась в ней (обычно народ не обращал внимание на эту цифирь...)
Поскольку этой инфой не пользовались и, как правило, при объяснении с трудом воспринимали что это, при очередной переделке справки-счета её убрали...

VEI


Я лично очень часто этой услугой пользовался.
Только природная скромность smile:D smile:D не позволила возмутиться когда ее убрали без спроса/опроса.

На самом деле подумал, что это временно и решил не торопить банк и программистов с возвратом - они и так много чего делают. Но если это навсегда , то.. smile:evil:

Настойчиво прошу вернуть этот расчет обратно.
АлексСпб
#
Конечно, было бы здорово иметь эту информацию онлайн - сколько там уже "накапало".

Pif


Не онлайн, а после 1 числа, после расчета зодолженности и подготовки "справки-счета".
Этого было достаточно.
Pif
#
Этого было достаточно.

АлексСпб

А, понял. Тогда присоединяюсь с удовольствием, штука нужная smile:) В Авангарде я такого не застал, а вот в ВТБ24 эта инфа в выписке есть, она весьма полезна.
m.osipov
#
А разве"Список счетов - Информация по счету - Расшифровка расчета процентов"не то, что вы хотите?

Older

Если я правильно понимаю, там речь идет о процентах, которые уже начислены. А наша цель - понять, сколько будет начислено процентов до того, как их начислят.
VEI
#
27.06.2013 в 18:39 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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