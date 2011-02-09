Принято
Планируемые проценты по кредитной карте
Хорошо было бы числа 18-19 каждого месяца (можно и раньше, если возможно) видеть через ИБ/e-mail/SMS ожидаемую сумму процентов за пользование кредитом по карте, если внесенная в текущем месяце сумма меньше необходимой для грейса.
9
Т.е. посмотрел, сколько с тебя спишут процентов, и решил, стоит ли упираться влезать в грейс.
Не знаю, насколько это выгодно банку, но лично мне это было бы очень удобно.
Комментарии 9
Поскольку этой инфой не пользовались и, как правило, при объяснении с трудом воспринимали что это, при очередной переделке справки-счета её убрали...
Я лично очень часто этой услугой пользовался.
Только природная скромность не позволила возмутиться когда ее убрали без спроса/опроса.
На самом деле подумал, что это временно и решил не торопить банк и программистов с возвратом - они и так много чего делают. Но если это навсегда , то..
Настойчиво прошу вернуть этот расчет обратно.
Не онлайн, а после 1 числа, после расчета зодолженности и подготовки "справки-счета".
Этого было достаточно.
А, понял. Тогда присоединяюсь с удовольствием, штука нужная В Авангарде я такого не застал, а вот в ВТБ24 эта инфа в выписке есть, она весьма полезна.
Если я правильно понимаю, там речь идет о процентах, которые уже начислены. А наша цель - понять, сколько будет начислено процентов до того, как их начислят.