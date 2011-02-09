Принято

Планируемые проценты по кредитной карте

Хорошо было бы числа 18-19 каждого месяца (можно и раньше, если возможно) видеть через ИБ/e-mail/SMS ожидаемую сумму процентов за пользование кредитом по карте, если внесенная в текущем месяце сумма меньше необходимой для грейса.



Т.е. посмотрел, сколько с тебя спишут процентов, и решил, стоит ли упираться влезать в грейс.



Не знаю, насколько это выгодно банку, но лично мне это было бы очень удобно.

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