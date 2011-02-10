Отклонено

Пополнение КК Авангарда в банкоматах ОРС

Идея уже предлагалась на горячей линии, хочу напомнить.



Было бы очень удобно иметь возможность пополнить КК в cash-in банкоматах ОРС (или других банков, если это возможно).

9