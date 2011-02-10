Пополнение КК Авангарда в банкоматах ОРС

m.osipov 11.02.2011 18:01 # Неужели никому не нужна возможность положить деньги на карту в удобном для него месте, рядом с работой/домом?.. 0
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Согласен. А если нет рядом мини-офисов? Сейчас отправляю через ИБ другого банка, не очень удобно, но выбора нет.
Это в Москве на каждом углу офис, а в регионах обычно 2-3, редко 4 офиса даже на миллионный город.
Я понял, спасибо за отклик. Понятно, что идея актуальна в основном для регионов.
Даже 0,5% комиссии сделают данную идею непривлекательной. Для меня, по крайней мере.
В противном случае текущий вариант вариант "затолкать деньги через через Евросеть/Элекснет на БВК/Транспортный - отправить а Авангард бесплатным межбанком" несмотря на одно лишнее действие для меня будет предпочтительным.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»