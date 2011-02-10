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Аватар Михаил Осипов (m.osipov)
10.02.2011 07:22 #
Отклонено

Пополнение КК Авангарда в банкоматах ОРС

Идея уже предлагалась на горячей линии, хочу напомнить.

Было бы очень удобно иметь возможность пополнить КК в cash-in банкоматах ОРС (или других банков, если это возможно).
9

Комментарии 9

m.osipov
#
Неужели никому не нужна возможность положить деньги на карту в удобном для него месте, рядом с работой/домом?.. smile:|
olegp9
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рядом с работой/домом?..

m.osipov
У меня два мини-офиса рядом с домом, там удобно. А железякам страшно деньги доверять smile:)
m.osipov
#
У меня два мини-офиса рядом с домом, там удобно. А железякам страшно деньги доверять smile:)

olegp9

Согласен. А если нет рядом мини-офисов? Сейчас отправляю через ИБ другого банка, не очень удобно, но выбора нет.
olegp9
#
m.osipov, просто прокомментировал, почему не заинтересовала идея.
m.osipov
#
К тому же от того, что точек, где можно пополнить карту, станет в несколько раз больше, лично Вы ничего не потеряете. А вот пользу можете получить. Разная ситуация бывает, иногда нужно срочно пополнить карту, а не ехать в ближайший офис.
Это в Москве на каждом углу офис, а в регионах обычно 2-3, редко 4 офиса даже на миллионный город.
m.osipov
#
m.osipov, просто прокомментировал, почему не заинтересовала идея.

olegp9


Я понял, спасибо за отклик. Понятно, что идея актуальна в основном для регионов.
StrangerRW
#
Хорошо хотя бы пополнять в своих банкоматах smile:)
Ambr
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Идея хорошая, но с одним-единственным дополнением: если это пополнение будет без комиссии.

Даже 0,5% комиссии сделают данную идею непривлекательной. Для меня, по крайней мере.

В противном случае текущий вариант вариант "затолкать деньги через через Евросеть/Элекснет на БВК/Транспортный - отправить а Авангард бесплатным межбанком" несмотря на одно лишнее действие для меня будет предпочтительным.
VEI
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Сожалеем, но реализовать данную идею в течение ближайших пары лет будет невозможно из-за ограничений в процессинге ОРС.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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