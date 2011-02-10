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Аватар Angelo
10.02.2011 10:38 #
Реализовано

Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков

Сделать бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков. Так как своих банкоматов по выдаче наличных очень мало в городах.
42

Комментарии 42

ao-averin
#
10.02.2011 в 10:50 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
sheril
#
Ну не обязательно во всех, а к примеру, только в банкоматах Сбера. И можно ограничить минимальную сумму безкомиссионного снятия в 3000 как у ТКС.
tide
#
sheril, если Вам так нравится сбер - переводите бесплатным переводом на бесплатную карту моментум. а предложение касается именно снятие в любом банкомате, как у сквозного.
1154
#
Если со сбером проблема,найти пару банков с хорошей сетью(мастер,втб24,газпром,БМ)Если не вся хотя бы часть суммы.
City21
#
Было бы вообще очень удобно. Потому что на снятие банкомата у нас в городе вообще нету.
А на внесение две штуки.
alekseybed
#
Будем надеяться, что раз идея взята на рассмотрение, а не сразу отклонена, шанс есть.
На себе я, находясь в Москве, лично не ощущаю нехватку банкоматов. Но это только потому, что есть один удобный банкомат. А в Калининграде проще перевести деньги в другой банк и затем снять, чем найти один из двух банкоматов РС на полумиллионный город.
sctas
#
Банкоматов очень мало и те что есть не совсем в удобных местах. Поддерживаю идею. Минималка в 3000 полностью устроит.
dillar
#
Идею поддерживаю, но нельзя забывать, что банк это комерческая организация, которая должна на чем то и зарабатывать.
alekseybed
#
Идею поддерживаю, но нельзя забывать, что банк это комерческая организация, которая должна на чем то и зарабатывать.
dillar

Абсолютно верно. Но с малым количеством банкоматов и вытекающими неудобствами нужно что-то делать. А это или ставить новые банкоматы, или снижать комиссии за снятия в чужих банкоматах.
Отменять ли комиссию вообще, или вводить какую-то систему лимитов (например, 3 операции в месяц бесплатно, далее по стандартному тарифу) - в этом и есть вопрос для банка.
Есть у меня подозрение, что идея будет отклонена.
svetin
#
3 операции в месяц бесплатно, далее по стандартному тарифу)
alekseybed

Потом устанете разбираться сколько снятий вы сделали три или четыре, или вообще одно и влетели на комиссию!
Если уж делать то все снятия бесплатными. Минималка = 1000 руб.
login196
#
поддерживаю идею
даже не смотря на то что живу в городе миллионнике - всего 4 места где можно снять средства - только в отделениях банка.
требовать безкомиссионное снятие в любом банкомате считаю глупо - слишком дорого это будет для банка,
а парочка банков-партнеров с 0% комиссии не помешало бы - вот только надо искать банки со схожим ареалом присутствия, чтобы не было: кому-то все кому-то ничего. конечно надо признать что отсутствие банкоматов пережитки предыдущей стратегии банка - кредитование в точках продаж - безнал. оплата - прием платежей по кредиту - поэтому преимущественно кэш-ин банкоматы везде. может быть в новой стратегии банка найдется статья расходов, чтобы уладить этот перекос в его общении с клиентом посредством умных машин. было бы не плохо заменить кэш-ин банкоматы на машины типа "электронного кассира", чтобы выдавал принимаемые средства: одни плюсы место арендовать не надо, инкассация реже. про партнерство со сбером - сомневаюсь, я еще не слышал чтобы сбер имел таких партнеров, к тому же это партнерство сомнительным мне кажется - объединение сетей банкоматов требует сопряжения банковских систем, что-то мне не хочется иметь глюки сбера в банкоматах РС, к тому же сбер большой - многофилиальный, как спрашивается будет работать такая опция в разных регионах - тоже большой вопрос. вместо заключения: требуется банк-партнер 0% - комиссия и некий барьер в виде минимальной суммы для нулевой комиссии.
jFinder
#
А баба Яга против!

Скажите, ну зачем реально вам это бесплатное снятие? Ведь явно же для банка эта операция будет убыточной, а следовательно, он переложит свои расходы на нас же, клиентов. Причем переложит в той области, где сейчас имеет конкурентные преимущества - в области дистанционного банковского обслуживания. Не надо делать второго "Связного" собственными же руками!

Вы что, не можете себе позволить в крайнем случае воспользоваться банкоматом стороннено банка, заплатив положенную комиссию? Не в крайнем случае же можно сделать пока ещё бесплатный банковский перевод на карту другого банка. На вашу зарплатную карточку к примеру.
Karelia
#
Поддерживаю идею! В регионах сеть банкоматов РС в настоящее время очень скудная.
login196
#
пользоваться чужимим банкоматами крайне неудобно. представьте вы хотите потратить ну скажем тысяч 60-80 на крупную покупку на кассе Вам оглашаеют приговор "карты не принимаем - система зависла: только наличные", Вы эту сумму будите сдирать с карты в 10-11 подходов из-за лимит на снятие по чужим картам, я ещё не видел чтобы лимит превышал 200-250$(6000-7500 руб). рисуется картина маслом, вы с полными карманами наличных - я разъярённая толпа клиентов, образовавшаяся за вами к банкомату. обычно очередь к банкомату очень не рада любому, кто вставляет карту в банкомат более одного раза, а тут 15 минут ожидания, не говоря уже про ваши нервы.
alekseybed
#
login196, Вы это к чему? Вроде идею поддерживаете.
Вот только если приспичит, то сейчас придется за "15 минут ожидания, не говоря про нервы" еще и десяток комиссий заплатить за снятие наличных. Ну или ехать на другой конец города к родному банкомату.
trytrytry
#
пользоваться чужимим банкоматами крайне неудобно. представьте вы хотите потратить ну скажем тысяч 60-80 на крупную покупку на кассе Вам оглашаеют приговор "карты не принимаем - система зависла: только наличные", Вы эту сумму будите сдирать с карты в 10-11 подходов из-за лимит на снятие по чужим картам, я ещё не видел чтобы лимит превышал 200-250$(6000-7500 руб). рисуется картина маслом, вы с полными карманами наличных - я разъярённая толпа клиентов, образовавшаяся за вами к банкомату. обычно очередь к банкомату очень не рада любому, кто вставляет карту в банкомат более одного раза, а тут 15 минут ожидания, не говоря уже про ваши нервы.
login196

Есть действенное средство - шлете толпу нафиг. Не ваша же вина
а) что банки (не обязательно РС) не обеспечили достаточно банкоматов в месте скопления людей и они толпятся в очереди за одним;
б) что не принимают оплату с карты.
И как правильно заметил предыдущий постер: сейчас ситуация отличается только тем, что вы перед толпой снимая деньги еще и комиссий заплатите.
sergeysvrm
#
поддерживаю идею...
банкоматов не то, чтобы мало - их [/U]катастрофически мало...По поводу минималки: вполне нормально 1000р (3000р - тоже небольшое горе, но хуже с учетом, что на счете их может не быть, а скажем 2500р)...
onyxix
#
Я ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ИДЕЮ!!! Я живу в Прокопьевске, у нас на весь город всего 1 банкомат на снятие наличных, это кошмар какой-то, окак придешь снимать наличные, он никогда не работает! smile8) smile:D
fomin99
#
Снятие во всех банкоматах от 1 тыс без комиссии-вот разумная идея.Свой банкомат в каждую деревню только Сбер может себе позволить притащить
onyxix
#
smile:D smile:D smile:D Это точно!!!
Оксачка
#
smile:)
поддерживаю идею, в городе, где я живу, банкоматов РС вообще нет, ближайший находится за 240 км.
Mamenov
#
Полностью поддерживаю, живу в городе с населением >500.000, а банкаматов на выдачу всего 4, ну это же смешно... smile:evil:
Cheerokee
#
минимальную сумму безкомиссионного снятия в 3000

sheril

Да вообще хоть какую-нибудь сумму хоть с какими ограничениями без комиссий!! А то количество банкоматов выдающих наличку просто смешное!
ferraz
#
согласен с тем что все таки нужно сделать минималку в 1 000 руб. За снятие без комиссии. А так 100 р. за снятие меньше 1 000 рублей. Как в связном. Живу сам в миллионнике банкоматов с функцией на снятие вообще 3 на весь город это просто мало. ))))
AEro
#
сделайте хоть не в любых, а хотя-бы в Сбер-банкоматах!
Их полно повсюду.
Или ВТБ.
Короче, найдите одного партнера с широкой сетью и договоритесь с ним, расходы может будут меньше, чем содержать и обслуживать свой парк банкоматов...
alf_red
#
офтопик в связи с ленью на поиск информации
smile:pardon:
какие тарифы на сей день при снятии наличных в банокматах иных банков?
img74
#
Полностью поддерживаю, недавно срочно понадобились наличные, не очень маленькая сумма - пришлось тратить час на поездку в офис, хотя Сбер был рядом, но пришлось бы заплатить 1% от суммы smile:painful: (так вообще 1%, минимум 100 руб, кто не знает).
tide
#
img74, нет минимума, только 1%
alevtina
#
Идею поддерживаю! smile:!:
Банкомат находится в одной остановке, но он то работает, то нет smile:evil: .
-Andrej-
#
Конечно же нам как клиентам хочется дешевле.
Но надо же понимать, что если банк сделает бесплатное снятие наличных в "чужих" банкоматах, то может отменить бесплатный межбанк или увеличить стоимость обслуживания или уменьшить проценты по вкладам и т.д. и т.п., чего не хотелось бы. Поэтому наверное лучше оставить все как есть, ведь 1% за обналичку в "чужом" банкомате это не сильно большой процент я считаю.
Тут выше приводились примеры бесплатного обналичивания в "чужих" банкоматах на примере банков Связной и ТКС, но ведь у них нет "своих" банкоматов!
Покажите мне хоть один Банк с наличием "своих" банкоматов и бесплатным обналичиванием в "чужих" банкоматах (некоторые банки берут процент за обналичку даже в "своих" банкоматах).

Кстати, по данной теме, теперь банкоматы МДМ Банка как "свои".
ois1977
#
Похоже, идея будет реализовываться в виде создания партнерских сетей банкоматов путем объединения с другими банками. Уже, кажется, реализовано с МДМ и ВТБ24
-Andrej-
#
С МДМ Банком понятно. А про ВТБ24 Вы где прочитали?
-Andrej-
#
Интересно, почему на сайтах банков РС и ВТБ24 нет инфы об этом...

Банк Русский Стандарт и Мастер-Банк объединили банкоматные сети http://www.rsb.ru/press-center/news/2012/1258/
До этого было:
Банк Русский Стандарт и МДМ Банк объединили банкоматные сети http://www.rsb.ru/press-center/news/2012/1181/

Пока вроде больше ничего нет в этом направлении, но уже что-то...
ois1977
#
С Мастером и МДМ не все так гладко - это акция до 31.12.12

А вот интересная новость по теме: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3928921

Если туда войдет БРС, то вопрос можно считать решенным
omsknews
#

Я ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ИДЕЮ!!! Я живу в Прокопьевске, у нас на весь город всего 1 банкомат на снятие наличных, это кошмар какой-то, окак придешь снимать наличные, он никогда не работает![img]/bitrix/images/forum/smile/af.gif" alt="smile8[/img][img]/bitrix/images/forum/smile/ag.gif" alt="smile:D" title=[/img]

Александр Ничипорук

что ж такого посулил банк , что так мучаетесь?
Normand
#
Идея хороша! Однако, она требует доработки!
Frolov A.
ao-averin
#
24.06.2013 в 15:39 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
ois1977
#
В каком виде реализовано? Касается всех карт? И собственных, и кредитных средств? Всех банков?
ois1977
#
Я тоже думаю, что это, но интересен ответ представителя банка
Camarada
#
Мдя, у меня в городе и банков таких нет)
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