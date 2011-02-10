Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков

ao-averin 10.02.2011 10:50 # 10.02.2011 в 10:50 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 42
А на внесение две штуки.
На себе я, находясь в Москве, лично не ощущаю нехватку банкоматов. Но это только потому, что есть один удобный банкомат. А в Калининграде проще перевести деньги в другой банк и затем снять, чем найти один из двух банкоматов РС на полумиллионный город.
Абсолютно верно. Но с малым количеством банкоматов и вытекающими неудобствами нужно что-то делать. А это или ставить новые банкоматы, или снижать комиссии за снятия в чужих банкоматах.
Отменять ли комиссию вообще, или вводить какую-то систему лимитов (например, 3 операции в месяц бесплатно, далее по стандартному тарифу) - в этом и есть вопрос для банка.
Есть у меня подозрение, что идея будет отклонена.
Потом устанете разбираться сколько снятий вы сделали три или четыре, или вообще одно и влетели на комиссию!
Если уж делать то все снятия бесплатными. Минималка = 1000 руб.
даже не смотря на то что живу в городе миллионнике - всего 4 места где можно снять средства - только в отделениях банка.
требовать безкомиссионное снятие в любом банкомате считаю глупо - слишком дорого это будет для банка,
а парочка банков-партнеров с 0% комиссии не помешало бы - вот только надо искать банки со схожим ареалом присутствия, чтобы не было: кому-то все кому-то ничего. конечно надо признать что отсутствие банкоматов пережитки предыдущей стратегии банка - кредитование в точках продаж - безнал. оплата - прием платежей по кредиту - поэтому преимущественно кэш-ин банкоматы везде. может быть в новой стратегии банка найдется статья расходов, чтобы уладить этот перекос в его общении с клиентом посредством умных машин. было бы не плохо заменить кэш-ин банкоматы на машины типа "электронного кассира", чтобы выдавал принимаемые средства: одни плюсы место арендовать не надо, инкассация реже. про партнерство со сбером - сомневаюсь, я еще не слышал чтобы сбер имел таких партнеров, к тому же это партнерство сомнительным мне кажется - объединение сетей банкоматов требует сопряжения банковских систем, что-то мне не хочется иметь глюки сбера в банкоматах РС, к тому же сбер большой - многофилиальный, как спрашивается будет работать такая опция в разных регионах - тоже большой вопрос. вместо заключения: требуется банк-партнер 0% - комиссия и некий барьер в виде минимальной суммы для нулевой комиссии.
Скажите, ну зачем реально вам это бесплатное снятие? Ведь явно же для банка эта операция будет убыточной, а следовательно, он переложит свои расходы на нас же, клиентов. Причем переложит в той области, где сейчас имеет конкурентные преимущества - в области дистанционного банковского обслуживания. Не надо делать второго "Связного" собственными же руками!
Вы что, не можете себе позволить в крайнем случае воспользоваться банкоматом стороннено банка, заплатив положенную комиссию? Не в крайнем случае же можно сделать пока ещё бесплатный банковский перевод на карту другого банка. На вашу зарплатную карточку к примеру.
Вот только если приспичит, то сейчас придется за "15 минут ожидания, не говоря про нервы" еще и десяток комиссий заплатить за снятие наличных. Ну или ехать на другой конец города к родному банкомату.
Есть действенное средство - шлете толпу нафиг. Не ваша же вина
а) что банки (не обязательно РС) не обеспечили достаточно банкоматов в месте скопления людей и они толпятся в очереди за одним;
б) что не принимают оплату с карты.
И как правильно заметил предыдущий постер: сейчас ситуация отличается только тем, что вы перед толпой снимая деньги еще и комиссий заплатите.
банкоматов не то, чтобы мало - их [/U]катастрофически мало...По поводу минималки: вполне нормально 1000р (3000р - тоже небольшое горе, но хуже с учетом, что на счете их может не быть, а скажем 2500р)...
поддерживаю идею, в городе, где я живу, банкоматов РС вообще нет, ближайший находится за 240 км.
Да вообще хоть какую-нибудь сумму хоть с какими ограничениями без комиссий!! А то количество банкоматов выдающих наличку просто смешное!
Их полно повсюду.
Или ВТБ.
Короче, найдите одного партнера с широкой сетью и договоритесь с ним, расходы может будут меньше, чем содержать и обслуживать свой парк банкоматов...
какие тарифы на сей день при снятии наличных в банокматах иных банков?
Банкомат находится в одной остановке, но он то работает, то нет .
Но надо же понимать, что если банк сделает бесплатное снятие наличных в "чужих" банкоматах, то может отменить бесплатный межбанк или увеличить стоимость обслуживания или уменьшить проценты по вкладам и т.д. и т.п., чего не хотелось бы. Поэтому наверное лучше оставить все как есть, ведь 1% за обналичку в "чужом" банкомате это не сильно большой процент я считаю.
Тут выше приводились примеры бесплатного обналичивания в "чужих" банкоматах на примере банков Связной и ТКС, но ведь у них нет "своих" банкоматов!
Покажите мне хоть один Банк с наличием "своих" банкоматов и бесплатным обналичиванием в "чужих" банкоматах (некоторые банки берут процент за обналичку даже в "своих" банкоматах).
Кстати, по данной теме, теперь банкоматы МДМ Банка как "свои".
Например, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3778610
Банк Русский Стандарт и Мастер-Банк объединили банкоматные сети http://www.rsb.ru/press-center/news/2012/1258/
До этого было:
Банк Русский Стандарт и МДМ Банк объединили банкоматные сети http://www.rsb.ru/press-center/news/2012/1181/
Пока вроде больше ничего нет в этом направлении, но уже что-то...
А вот интересная новость по теме: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3928921
Если туда войдет БРС, то вопрос можно считать решенным
что ж такого посулил банк , что так мучаетесь?
Frolov A.
http://www.rsb.ru/cards/stock/8/
http://www.rsb.ru/cards/stock/12/
Снятие наличных с карт Банка "Русский Стандарт" в банкоматах МДМ Банка и Мастер-Банка по «домашним» тарифам