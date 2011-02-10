Ждет рассмотрения

Узнать баланс отправив СМС

В Авангарде есть услуга смс, но работает она только на отправку смс. Еслу нужно узнать баланс нужно, или звонить 8 800, или лезть в интернет банк.



Почему бы не сделать как в других банках, что бы можно было отправить смс на короткий номер и узнать баланс. Можно ещё и карту заблокировать.

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