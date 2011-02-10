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Аватар Don Antonio (Don Antonio)
10.02.2011 12:04 #
Ждет рассмотрения

Узнать баланс отправив СМС

В Авангарде есть услуга смс, но работает она только на отправку смс. Еслу нужно узнать баланс нужно, или звонить 8 800, или лезть в интернет банк.

Почему бы не сделать как в других банках, что бы можно было отправить смс на короткий номер и узнать баланс. Можно ещё и карту заблокировать.
20

Комментарии 20

АлексСпб
#
Можно ещё и карту заблокировать


Нельзя.
1.Никогда не поверю, Что Вы помните номера всех своих карт.
2. Ненадежно - нет уверенности, что СМС дошла, получена и обработатана.

СКП знает номера карт и гарантирует их блокировку в момент звонка.

Банк обьявив о возможности блокировки по СМС сильно подставится - посыпятся жалобы недовольных клиентов("я СМС послал, а банк ничего не сделал вовремя").
И наплевать им будет, что банк эту СМС вообще не получал и виноват ОПСОС.
Пример - предновогодние претензии к банку о задержке Метрокарт.
Виноват был изготовитель, а огреб претензии банк.

Кроме копеечной экономии на разнице в стоимости звонка в СКП и стоимости СМС смысла в предложении не вижу.
А часть потенциальных проблем для всех я уже написал.

ЗЫ.
Возникает подозрение, что часть предложений пишется не потому, что они реально нужны, а по принципу - "чего бы еще попросить у доброго и безотказного банка smile:D
Fuzzy
#
Кроме копеечной экономии на разнице в стоимости звонка в СКП и стоимости СМС смысла в предложении не вижу.

АлексСпб
Экономии не будет - звонок на 8 800 будет бесплатно по России, а SMS за деньги.
Если заграницей, то там отдельная песня, и не факт, что на короткий номер SMS вообще отправится. А на длинный может прийти с большой задержкой (были прецеденты, когда из роуминга SMS доходила с многочасовым опозданием).

Сам баланс обычно можно посмотреть в последней пришедшей SMS'ке. Уж для него я точно бы не стал отправлять SMS (делал это как-то 1 раз у Сбера, чтобы попробовать, да и только)

В общем идею не разделяю. Лучше уж мобильный банк для J2ME.
читающий
#
Сам баланс обычно можно посмотреть в последней пришедшей SMS'ке.
Fuzzy


Это работает, если по операциям с доп.картой СМС приходят на Ваш телефон.
Например, в нашей семье практически все повседневные покупки проходят по доп. карте жены. И уведомления, конечно, идут на её телефон, а я могу видеть только в ИБ.

Отправку второй СМС держателю основной карты при операции по доп.карте не предлагаю.
АлексСпб
#
Отправку второй СМС держателю основной карты при операции по доп.карте не предлагаю.

читающий


А зря. Я бы поддержал.
olegp9
#
Если заграницей, то там отдельная песня, и не факт, что на короткий номер SMS вообще отправится.

Fuzzy
Почему не отправится? Вы же не меняете свой родной центр сообщений. Скорее всего иcпользуете указанный по умолчанию в SIM-карте.
olegp9
#
1.Никогда не поверю, Что Вы помните номера всех своих карт. 2. Ненадежно - нет уверенности, что СМС дошла, получена и обработатана.

АлексСпб
1. Номер карты банк может по номеру телефона определить. У меня одна. Если уж несколько, можно не полениться заранее записать.

2. Подтверждение ничто не мешает отправить обратно.
Fuzzy
#
Почему не отправится? Вы же не меняете свой родной центр сообщений. Скорее всего иcпользуете указанный по умолчанию в SIM-карте.

olegp9
Я не хуже вас знаю, как в теории работает мобильная связь. Но на практике в роуминге всё иногда бывает сильно иначе.
olegp9
#
Я не хуже вас знаю, как в теории работает мобильная связь.

smile:vnature:

Но на практике в роуминге всё иногда бывает сильно иначе.
Fuzzy
Если за минуту (e.g.) клиент не получил обратной СМС с подтверждением блокировки, то он не догадается, что у него что-то с сообщениями?
Теневая экономка
#
Возникает подозрение, что часть предложений пишется не потому, что они реально нужны, а по принципу - "чего бы еще попросить у доброго и безотказного банка

АлексСпб

В общем, где-то так smile:scratch:
Примерный баланс отслеживаю по последней смс (да, я помню, что это не точно, но и сумма до копейки мне, как правило, не нужна).
АлексСпб
#
Номер карты банк может по номеру телефона определить. У меня одна. Если уж несколько, можно не полениться заранее записать.

olegp9


Не может - у меня больше 3.
Подтверждение ничто не мешает отправить обратно.

olegp9

Отправит, а что дальше?

Я его не получил по вине ОПСОСА, роуминга, сбоя телефона...

Мои действия?
olegp9
#
Я его не получил по вине ОПСОСА, роуминга, сбоя телефона...

Мои действия?

АлексСпб
Такие же как сейчас?
olegp9
#
Примерный баланс отслеживаю по последней смс

Теневая экономка
Строго говоря, если есть дополнительные карты у других держателей, то по своим сообщениям можно не знать. (Хотя баланс мне тоже не нужен)
АлексСпб
#
Повторю еще раз -
ни один разумный человек не будет терять время на отправку СМС о блокировке карты с неизвестным результом.
При этом банк должен придумать надежный механизм идентификации клиента - не хватало еще передавать открыто № карты и кодовое слово.

Звонок в СКП практически моментален, СКП отвечает сразу же и попутно можно еще и решить другие вопросы - например о перевыпуске карты.

А из-за малого количества "любителей рискнуть на авось" вкладывать силы и деньги .... smile:|

Я не верю в нужность этой услуги, но решать будет банк.
olegp9
#
Не может - у меня больше 3.

АлексСпб
Предполагаю, что большинство клиентов обходится одной, а те кому нужно 100500 карточек, могут заранее записать последние цифры, чтобы уточнить, см комментарий выше.
АлексСпб
#
Предполагаю, что большинство клиентов обходится одной

olegp9


Вы сильно заблуждаетесь. У большинства не менее 3 - VISA EXPRESS, 2 кредитки(основная/резервная) и еще 1-3 дебетовки разных классов и разных ПС.

Иметь только одну карту это верх беспечности и безразличия к своим удобствам пользования ею.

Я принципиальный противник посылки банком СМС о балансе в ответ на запросы по СМС. Желающие легко могут посмотреть все в ИБ. Для этого даже комп с Инетом не нужен.
В современных телефонах броузеры это позволяют легко сделать.
olegp9
#
Вы сильно заблуждаетесь. У большинства не менее 3 - VISA EXPRESS, 2 кредитки(основная/резервная) и еще 1-3 дебетовки разных классов и разных ПС.
Где-то можно ознакомиться с источником информации? Хотя бы сообщение представителей банка?

Иметь только одну карту это верх беспечности и безразличия к своим удобствам пользования ею.
Мне хватает одной (в Авангарде). Что не так?
АлексСпб
#
Где-то можно ознакомиться с источником информации? Хотя бы сообщение представителей банка?

olegp9


Форум - большинство старожилов пишет об этом постоянно и советует другим.

Мне хватает одной (в Авангарде). Что не так?

olegp9


Если дебитовая то это Ваш выбор, а если кредитная то советую завести еще VISA EXPRESS.

Это бесплатно, моментально, а главное позволяет отделить "свои" деньги от кредитных. И для погашения долга в нужный момент, а не тогда когда приехал в офис.
И для отделения платежей - например проводить с нее нельготные/не попадающие в грейс, для временного хранения денег и последующего получения в банкомате, для платежей в Инете, ну и еще многое можно придумать.

А вторая кредитка другой ПС к этому же счету страхует от технических сбоев, проблем именно с этой картой(например ее пришлось заблокировать/украли...), проблем самой ПС, неприемом карт именно этой ПС и т.д и т.п
olegp9
#
Форум - большинство старожилов пишет об этом постоянно и советует другим.
Можно ли судить по старожилам форума о большинстве клиентов банка?

Если дебитовая

Дебетовая рублевая maestro, для магазинов и платежей хватает.

А вторая кредитка другой ПС к этому же счету страхует от технических сбоев, проблем именно с этой картой(например ее пришлось заблокировать/украли...), проблем самой ПС, неприемом карт именно этой ПС и т.д и т.п
Их есть в других банках, но пользуюсь реже.
Don Antonio
#
Насчёт баланса по смс - удобно, когда ждёшь перечисления, или перевода из другого банка, или от организации.
dima_ekb
#
Все уже придумано до нас (с)
SMS -диалог с банком на полный номер банка :

Я -> BLOCK 56434
(где 56434 - последние 5 цифр номера карты.)
Банк <- CODE 3466;
Я -> CODE 3466
Банк -> Done

Реализовано в приложении для элементарных сотовых телефонов в Банке Северная Казна в 2003 году.
Имеет огромные преимущества в роуминге, где стоимость SMS гораздо ниже стоимости звонка.
SMSки банк принимает только с номера холдера.
Тот же подход можно применить и для баланса
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