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Узнать баланс отправив СМС
В Авангарде есть услуга смс, но работает она только на отправку смс. Еслу нужно узнать баланс нужно, или звонить 8 800, или лезть в интернет банк.
20
Почему бы не сделать как в других банках, что бы можно было отправить смс на короткий номер и узнать баланс. Можно ещё и карту заблокировать.
Комментарии 20
Нельзя.
1.Никогда не поверю, Что Вы помните номера всех своих карт.
2. Ненадежно - нет уверенности, что СМС дошла, получена и обработатана.
СКП знает номера карт и гарантирует их блокировку в момент звонка.
Банк обьявив о возможности блокировки по СМС сильно подставится - посыпятся жалобы недовольных клиентов("я СМС послал, а банк ничего не сделал вовремя").
И наплевать им будет, что банк эту СМС вообще не получал и виноват ОПСОС.
Пример - предновогодние претензии к банку о задержке Метрокарт.
Виноват был изготовитель, а огреб претензии банк.
Кроме копеечной экономии на разнице в стоимости звонка в СКП и стоимости СМС смысла в предложении не вижу.
А часть потенциальных проблем для всех я уже написал.
ЗЫ.
Возникает подозрение, что часть предложений пишется не потому, что они реально нужны, а по принципу - "чего бы еще попросить у доброго и безотказного банка
Если заграницей, то там отдельная песня, и не факт, что на короткий номер SMS вообще отправится. А на длинный может прийти с большой задержкой (были прецеденты, когда из роуминга SMS доходила с многочасовым опозданием).
Сам баланс обычно можно посмотреть в последней пришедшей SMS'ке. Уж для него я точно бы не стал отправлять SMS (делал это как-то 1 раз у Сбера, чтобы попробовать, да и только)
В общем идею не разделяю. Лучше уж мобильный банк для J2ME.
Это работает, если по операциям с доп.картой СМС приходят на Ваш телефон.
Например, в нашей семье практически все повседневные покупки проходят по доп. карте жены. И уведомления, конечно, идут на её телефон, а я могу видеть только в ИБ.
Отправку второй СМС держателю основной карты при операции по доп.карте не предлагаю.
А зря. Я бы поддержал.
2. Подтверждение ничто не мешает отправить обратно.
Если за минуту (e.g.) клиент не получил обратной СМС с подтверждением блокировки, то он не догадается, что у него что-то с сообщениями?
В общем, где-то так
Примерный баланс отслеживаю по последней смс (да, я помню, что это не точно, но и сумма до копейки мне, как правило, не нужна).
Не может - у меня больше 3.
Отправит, а что дальше?
Я его не получил по вине ОПСОСА, роуминга, сбоя телефона...
Мои действия?
ни один разумный человек не будет терять время на отправку СМС о блокировке карты с неизвестным результом.
При этом банк должен придумать надежный механизм идентификации клиента - не хватало еще передавать открыто № карты и кодовое слово.
Звонок в СКП практически моментален, СКП отвечает сразу же и попутно можно еще и решить другие вопросы - например о перевыпуске карты.
А из-за малого количества "любителей рискнуть на авось" вкладывать силы и деньги ....
Я не верю в нужность этой услуги, но решать будет банк.
Вы сильно заблуждаетесь. У большинства не менее 3 - VISA EXPRESS, 2 кредитки(основная/резервная) и еще 1-3 дебетовки разных классов и разных ПС.
Иметь только одну карту это верх беспечности и безразличия к своим удобствам пользования ею.
Я принципиальный противник посылки банком СМС о балансе в ответ на запросы по СМС. Желающие легко могут посмотреть все в ИБ. Для этого даже комп с Инетом не нужен.
В современных телефонах броузеры это позволяют легко сделать.
Мне хватает одной (в Авангарде). Что не так?
Форум - большинство старожилов пишет об этом постоянно и советует другим.
Если дебитовая то это Ваш выбор, а если кредитная то советую завести еще VISA EXPRESS.
Это бесплатно, моментально, а главное позволяет отделить "свои" деньги от кредитных. И для погашения долга в нужный момент, а не тогда когда приехал в офис.
И для отделения платежей - например проводить с нее нельготные/не попадающие в грейс, для временного хранения денег и последующего получения в банкомате, для платежей в Инете, ну и еще многое можно придумать.
А вторая кредитка другой ПС к этому же счету страхует от технических сбоев, проблем именно с этой картой(например ее пришлось заблокировать/украли...), проблем самой ПС, неприемом карт именно этой ПС и т.д и т.п
Дебетовая рублевая maestro, для магазинов и платежей хватает.
Их есть в других банках, но пользуюсь реже.
SMS -диалог с банком на полный номер банка :
Я -> BLOCK 56434
(где 56434 - последние 5 цифр номера карты.)
Банк <- CODE 3466;
Я -> CODE 3466
Банк -> Done
Реализовано в приложении для элементарных сотовых телефонов в Банке Северная Казна в 2003 году.
Имеет огромные преимущества в роуминге, где стоимость SMS гораздо ниже стоимости звонка.
SMSки банк принимает только с номера холдера.
Тот же подход можно применить и для баланса