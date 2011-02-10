На рассмотрении
Запретить CNP транзакции для карт Русский Стандарт - Депозит
Исходя из назначения продукта это было бы логично и безопасно. Для расчетов в Интернете всегда есть повсеместно доступный Банк в кармане. У некоторых банков даже по обычным расчетным картам запрещены операции CNP, что на мой взгляд не всем удобно. У Русского Стандарта как раз все продумано: Банк в кармане - моментальный универсальный продукт, карта Депозит - собственно для депозитов. Так что CNP-функция для Депозита, по-моему, лишняя.
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Комментарии 9
Хорошо, согласен, тогда пускай по умолчанию по депозиткам будут запрещены
Так что увы, риск мошенничества с интернет-транзакциями по депозиткам все же есть.