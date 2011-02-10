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Аватар Илья Шершнев (sheril)
10.02.2011 19:11 #
На рассмотрении

Запретить CNP транзакции для карт Русский Стандарт - Депозит

Исходя из назначения продукта это было бы логично и безопасно. Для расчетов в Интернете всегда есть повсеместно доступный Банк в кармане. У некоторых банков даже по обычным расчетным картам запрещены операции CNP, что на мой взгляд не всем удобно. У Русского Стандарта как раз все продумано: Банк в кармане - моментальный универсальный продукт, карта Депозит - собственно для депозитов. Так что CNP-функция для Депозита, по-моему, лишняя.
9

Комментарии 9

Artificer
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Лучше сделать управление лимитами по карте через ИБ, тогда пользователь смог бы сам решать, по каким картам ему нужны CNP операции, а по каким нет.
ao-averin
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11.02.2011 в 09:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
tide
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А разве они разрешены? По-моему, они только на БВК проходят.
sheril
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Хорошо если так, мне в то банке сказали по-другому... Да и кредитка БРС у меня к Пэйпэлу была одно время привязана. Работала без проблем.
sheril
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Лучше сделать управление лимитами по карте через ИБ, тогда пользователь смог бы сам решать, по каким картам ему нужны CNP операции, а по каким нет.

Artificer


Хорошо, согласен, тогда пускай по умолчанию по депозиткам будут запрещены smile:)
sheril
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Задал этот вопрос в личной почте в интернет-банке, вот ответ банка:

...Информируем, что Вы можете использовать Ваши карты "No name Депозит" для оплаты товаров/услуг в Интернет-организациях, где подтверждением операции является введение кода CVV2/CVC2...


Так что увы, риск мошенничества с интернет-транзакциями по депозиткам все же есть.
1154
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Думаю безопасно запретить по депозиткам инет-платежи по умолчанию.Разрешать только по письменному заявлению держателя.Можно и наоброт.
q1234e
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Я против потому как ползуюс
ois1977
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Почему данная идея остается не принятой, если принята идея с настройками лимитов http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2637964 ? Разве нельзя будет запретить данные транзакции установкой лимита ноль?
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