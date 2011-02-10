Реализовано
Предлагать конвертацию на странице внутрибанковских платежей
Уважаемые представителя банка!
3
Сейчас перевод между "текущим интернет счётом" в USD/EUR и "кредитным карточным счётом" в рублях через Интернет Банк осуществляется только через страницу конвертации: на странице Платежи - Внутрибанковские, интернет счета переносятся в недоступные и в графе статус выводится "Нет счетов для зачисления в валюте EUR(USD)".
Мне кажется, что было бы удобне, если бы конвертация предлагалась на странице Внутрибанковские или хотя бы надпись в графе статус была заменена на ссылку, ведущую в раздел конвертации с уже выбранным счётом.
Комментарии 3
Двухстрочное главное меню кажется избыточным, есть пункты, куда я за два с лишним года заглядывал из чистого любопытства.
Но редизайн стоит дорого, требует больших вложений в постановку задачи и глубокую переработку ПО.
Чего ради?
Ради лояльности клиентов, уменьшения нагрузки на тех. поддержку и в качестве конкурентного преимущества (как делает СБ банк, у которого вообще один из лучших интерфейсов ИБ).
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»