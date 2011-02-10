Реализовано

Предлагать конвертацию на странице внутрибанковских платежей

Уважаемые представителя банка!



Сейчас перевод между "текущим интернет счётом" в USD/EUR и "кредитным карточным счётом" в рублях через Интернет Банк осуществляется только через страницу конвертации: на странице Платежи - Внутрибанковские, интернет счета переносятся в недоступные и в графе статус выводится "Нет счетов для зачисления в валюте EUR(USD)".



Мне кажется, что было бы удобне, если бы конвертация предлагалась на странице Внутрибанковские или хотя бы надпись в графе статус была заменена на ссылку, ведущую в раздел конвертации с уже выбранным счётом.

3