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Аватар Ирвинг Вашингтон (navion)
10.02.2011 20:15 #
Реализовано

Предлагать конвертацию на странице внутрибанковских платежей

Уважаемые представителя банка!

Сейчас перевод между "текущим интернет счётом" в USD/EUR и "кредитным карточным счётом" в рублях через Интернет Банк осуществляется только через страницу конвертации: на странице Платежи - Внутрибанковские, интернет счета переносятся в недоступные и в графе статус выводится "Нет счетов для зачисления в валюте EUR(USD)".

Мне кажется, что было бы удобне, если бы конвертация предлагалась на странице Внутрибанковские или хотя бы надпись в графе статус была заменена на ссылку, ведущую в раздел конвертации с уже выбранным счётом.
3

Комментарии 3

A_1
#
Собственно, весь интерфейс может быть пересмотрен в пользу простоты и удобства использования.
Двухстрочное главное меню кажется избыточным, есть пункты, куда я за два с лишним года заглядывал из чистого любопытства.

Но редизайн стоит дорого, требует больших вложений в постановку задачи и глубокую переработку ПО.
Чего ради?
navion
#
Но редизайн стоит дорого, требует больших вложений в постановку задачи и глубокую переработку ПО. Чего ради?

A_1

Ради лояльности клиентов, уменьшения нагрузки на тех. поддержку и в качестве конкурентного преимущества (как делает СБ банк, у которого вообще один из лучших интерфейсов ИБ).
VEI
#
В разделе "Платежи / Внутрибанковские платежи" теперь есть закладка "Конвертация"

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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