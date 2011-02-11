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Аватар Андрей (p.a.e.)
11.02.2011 10:35 #
Реализовано

Добавить в ИБ в разделе оплаты услуг поле выбора региона

В связи с большим количеством операторов связи, интернета и пр. считаю наличие такой возможности в ИБ необходимым.
3

Комментарии 3

tide
#
Предлагаю унифицировать эту форму оплаты до номера и суммы.
ao-averin
#
Данная доработка находиться уже на реализации.
Будет происходит сортировка по федеральным округам, а так же будет реализован поиск!

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
emozgovoy
#
05.07.2011 в 15:09 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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