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Аватар Евгений (evgch)
11.02.2011 17:54 #
Принято

Онлайн информирование по емэйл

В качестве альтернативного смс информирования,если его введут,сделать дополнительное бесплатное е мэйл информирование по изменениям в счетах ИБ банка.Те чтобы одновременно приходила смс и емэйл.В теме письма желательно кратко написать в связи с чем пришло письмо,а в письме подробно.Мне на мобильник приходят уведомления в виде смс,какие письма приходят на ящик mail.ru.У них это бесплатная услуга.Если смс не дойдет,то уведомление может дойти.Те будет надежный канал информирования бесплатный.В региональных банках это сделано-Уралпромбанк.Поинтересуйтесь
5

Комментарии 5

emozgovoy
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14.02.2011 в 17:43 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
antonshtyk
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Я использую такую возможность в Телеинфо у ВТБ24. Это крайне удобно.
ois1977
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Кстати, для расходных операций это уже реализовано. Даже для тех, для которых не приходят смс. Осталось осилить приходные операции.
ao-averin
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24.06.2013 в 15:40 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Camarada
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Отлично, меня подбешивает, что я межбанком на Накопительный бросил, а узнать об этом могу только залогинившись.
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