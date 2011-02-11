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Принято

Онлайн информирование по емэйл

В качестве альтернативного смс информирования,если его введут,сделать дополнительное бесплатное е мэйл информирование по изменениям в счетах ИБ банка.Те чтобы одновременно приходила смс и емэйл.В теме письма желательно кратко написать в связи с чем пришло письмо,а в письме подробно.Мне на мобильник приходят уведомления в виде смс,какие письма приходят на ящик mail.ru.У них это бесплатная услуга.Если смс не дойдет,то уведомление может дойти.Те будет надежный канал информирования бесплатный.В региональных банках это сделано-Уралпромбанк.Поинтересуйтесь

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