Реализовано

Изменение лимита

у меня такое предложения!

может хорошим клиентам увеличивать лимиты по кредитным картам!

не давно столкнулся с такой ситуацией, что просто не хватило денег на кредитной карте!

я думаю для хороших клиентов это можно уже делать!

здесь и плюс банку, и плюс клиенту

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