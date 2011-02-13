Реализовано
Изменение лимита
у меня такое предложения!
10
может хорошим клиентам увеличивать лимиты по кредитным картам!
не давно столкнулся с такой ситуацией, что просто не хватило денег на кредитной карте!
я думаю для хороших клиентов это можно уже делать!
здесь и плюс банку, и плюс клиенту
Комментарии 10
ну почему нельзя изменить лимит кредитования без перевыпуска/закрытия-открытия карты???
голосую за изменение кредитного лимита способом, принятым во многих других банках: клиент подал заявление (желательно через интернет-банк), банк рассмотрел, проверил, и в случае положительного решения просто изменил лимит!
ну надо будет заняться этим и сделать)) посмотрим что получится
лимиты по действующим
кредитным картам
14.10. 2011
ОАО « Сбербанк России » предложил
клиентам возможность увеличить
лимит по действующей кредитной
карте. Если клиент соблюдает
правила пользования и владеет
картой не менее 6 месяцев, то
Сбербанк увеличит лимит кредита
по карте на 20%, но не менее чем
на 10 тысяч рублей.
Ранее клиенту необходимо было
подавать заявку на увеличение
лимита и ждать решения Банка.
Теперь самые надежные клиенты
автоматически получат такую
возможность.
В связи со случаями мошенничества
предупреждаем клиентов, что в
уведомлении об увеличении лимита
Банк не может требовать от клиента
связаться по определенному
номеру телефона для активации
услуги. В случае возникновения
вопросов или подозрений
необходимо обратиться в офисы
Сбербанка или по справочному
номеру, указанному на карте.
главное чтобы были соблюдены условия