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Аватар Дмитрий Дмитриев (dmit007)
13.02.2011 11:04 #
Реализовано

Изменение лимита

у меня такое предложения!
может хорошим клиентам увеличивать лимиты по кредитным картам!
не давно столкнулся с такой ситуацией, что просто не хватило денег на кредитной карте!
я думаю для хороших клиентов это можно уже делать!
здесь и плюс банку, и плюс клиенту
10

Комментарии 10

tide
#
Сейчас без перевыпуска карты кредитный лимит не увеличивают. И не факт что выпустят карту с лимитом больше прежнего.
tide
#
Немного не так написал - не перевыпуска, а без фактически закрытия старой и подачи заявки на новую карту.
viabank
#
я-то надеялся, что сотрудница в отделении ошиблась smile:(
ну почему нельзя изменить лимит кредитования без перевыпуска/закрытия-открытия карты???

голосую за изменение кредитного лимита способом, принятым во многих других банках: клиент подал заявление (желательно через интернет-банк), банк рассмотрел, проверил, и в случае положительного решения просто изменил лимит!
Александр789
#
Судя по ответам представителя банка в Горячей линии, теперь изменение лимита осуществляется без закрытия карты и выпуска новой.
dmit007
#
а на горячей телефонной линии банка говорят что возможно))))
ну надо будет заняться этим и сделать)) посмотрим что получится smile;)
dmit007
#
Сбербанк России увеличит
лимиты по действующим
кредитным картам
14.10. 2011
ОАО « Сбербанк России » предложил
клиентам возможность увеличить
лимит по действующей кредитной
карте. Если клиент соблюдает
правила пользования и владеет
картой не менее 6 месяцев, то
Сбербанк увеличит лимит кредита
по карте на 20%, но не менее чем
на 10 тысяч рублей.
Ранее клиенту необходимо было
подавать заявку на увеличение
лимита и ждать решения Банка.
Теперь самые надежные клиенты
автоматически получат такую
возможность.
В связи со случаями мошенничества
предупреждаем клиентов, что в
уведомлении об увеличении лимита
Банк не может требовать от клиента
связаться по определенному
номеру телефона для активации
услуги. В случае возникновения
вопросов или подозрений
необходимо обратиться в офисы
Сбербанка или по справочному
номеру, указанному на карте.
ivoylovo
#
Я как клиент должен что-то сделать, чтобы банк мне увеличил лимит или все на автомате?
dmit007
#
автомат
главное чтобы были соблюдены условия
Александр789
#
Мне сегодня увеличили на 10 т.р. Так что идею можно перевести в реализованную
Сбербанк России
#
22.12.2011 в 14:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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