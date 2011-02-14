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Андрей
(yarandr)
Реализовано
Настройка отображения карт в СбербанкОнЛ@йн
Считаю, что нужно сделать пункт меню аналогичный "НАСТРОИТЬ ДОСТУП К ВКЛАДАМ" для банковских карт, чтобы можно было настроить отображение карт в СБОЛ.
6
Например, сейчас у меня в "Мои банковские карты" видны 7 карт, хотя активных всего 3, а остальные 4 - заблокированы (закрыты).
Думаю, не так сложно сделать в настройках еще один чекбокс "Показывать (скрыть)заблокированные карты"
Комментарии 6
+ закрытые карты автоматически перестают отображаться в СБОЛе через год
+ в новом дизайне Сбербанк.Онлайн (внедряемом в 8 территориальных банках до конца 2011 года) вы как раз сможете настраивать те продукты, которые хотели бы отображать на своей главной странице Сбербанк.Онлайна. Таким образом идея реализуется в настоящее время.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»