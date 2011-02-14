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Реализовано

Настройка отображения карт в СбербанкОнЛ@йн

Считаю, что нужно сделать пункт меню аналогичный "НАСТРОИТЬ ДОСТУП К ВКЛАДАМ" для банковских карт, чтобы можно было настроить отображение карт в СБОЛ.

Например, сейчас у меня в "Мои банковские карты" видны 7 карт, хотя активных всего 3, а остальные 4 - заблокированы (закрыты).



Думаю, не так сложно сделать в настройках еще один чекбокс "Показывать (скрыть)заблокированные карты"

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