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Аватар Андрей (yarandr)
14.02.2011 13:41 #
Реализовано

Настройка отображения карт в СбербанкОнЛ@йн

Считаю, что нужно сделать пункт меню аналогичный "НАСТРОИТЬ ДОСТУП К ВКЛАДАМ" для банковских карт, чтобы можно было настроить отображение карт в СБОЛ.
Например, сейчас у меня в "Мои банковские карты" видны 7 карт, хотя активных всего 3, а остальные 4 - заблокированы (закрыты).

Думаю, не так сложно сделать в настройках еще один чекбокс "Показывать (скрыть)заблокированные карты"
6

Комментарии 6

Сбербанк России
#
05.03.2011 в 11:36 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сбербанк России
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Блокировка отображения в СБОЛ счетов вкладов сделана по многочисленным просьбам клиентов в целях безопасности. Клиенты не хотят, чтобы большие остатки на их счетах были доступны в Интернете. Карта является расчетным средством и не предусмотрена для хранения больших сумм.
+ закрытые карты автоматически перестают отображаться в СБОЛе через год
+ в новом дизайне Сбербанк.Онлайн (внедряемом в 8 территориальных банках до конца 2011 года) вы как раз сможете настраивать те продукты, которые хотели бы отображать на своей главной странице Сбербанк.Онлайна. Таким образом идея реализуется в настоящее время.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
a_nekto
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А в каких конкретно банках будет внедряться "новый дизайн"? И когда примерно его ждать?
viabank
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уже хочу так, как на картинке smile:thumbsup: такое многим другим банках не грех будет взять на вооружение
Сбербанк России
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22.12.2011 в 14:55 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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