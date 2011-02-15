Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Сергей (tomich)
15.02.2011 19:04 #
Реализовано

Отмена автопролонгации вклада в Интернет-Банке

Очень не хватает опции отмены автопролонгации вклада в ИБ.

Сейчас вклад можно открыть он-лайн, а вот отменить автопролонгацию только в отделении, неудобно.
5

Комментарии 5

ao-averin
#
Данная доработка будет реализована в скором времени!

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
alf_red
#
Данная доработка будет реализована в скором времени!

ao-averin

smile:pardon:
извините, не скоро это будет, а то заканчивается срок вклада... smile:gramercy:
alf_red
#
«Автопролонгация и досрочное востребование вкладов через Интернет-банк»

Банк Русский Стандарт реализовал в «Интернет-банке» одну из самых востребованных и желаемых клиентами опций, значительно расширив функционал по работе с вкладами.


СПАСИБООООООООООО!!!!!!!!!! ПРОЩААААААААЙТЕ ОЧЕРЕДИИИИИИИИИИИИ smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura:
emozgovoy
#
18.09.2012 в 11:20 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»


Реализовано для вкладов открытых в Интернет - Банке
tomich
#
очень хорошо smile:)

"в скором времени!" получилось 19 месяцев
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.