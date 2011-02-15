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Сергей
(tomich)
Реализовано
Отмена автопролонгации вклада в Интернет-Банке
Очень не хватает опции отмены автопролонгации вклада в ИБ.
5
Сейчас вклад можно открыть он-лайн, а вот отменить автопролонгацию только в отделении, неудобно.
Комментарии 5
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
извините, не скоро это будет, а то заканчивается срок вклада...
СПАСИБООООООООООО!!!!!!!!!! ПРОЩААААААААЙТЕ ОЧЕРЕДИИИИИИИИИИИИ
Реализовано для вкладов открытых в Интернет - Банке
"в скором времени!" получилось 19 месяцев