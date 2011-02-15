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Реализовано

Отмена автопролонгации вклада в Интернет-Банке

Очень не хватает опции отмены автопролонгации вклада в ИБ.



Сейчас вклад можно открыть он-лайн, а вот отменить автопролонгацию только в отделении, неудобно.

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