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Аватар Дмитрий (mitac)
15.02.2011 23:33 #
Реализовано

ИБ. Виртуальная клавиатура.

Сделайте на стартовой странице ИБ виртуальную клавиатуру для ввода логина и пароля. Что-то вроде того что есть у Авангарда, Альфы и много еще у кого.
6

Комментарии 6

Balex
#
Боже, не надо нам такого! Хватит с меня этой клавиатуры в Сити!
ao-averin
#
Виртуальная клавиатура будет установлена в ближайшее время!

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
mitac
#
Боже, не надо нам такого! Хватит с меня этой клавиатуры в Сити!

Balex

Она не помешает Вам если будет сделана опционально. Вы сможете вводить логин и пароль ручками если вам так удобнее.
Balex
#
А ну, если опционально, то бог с ней. Ручками тоже не ввожу. Один щелчок по кнопке в Roboform и порядок. Клавиатурные шпионы, кажется, при этом также не у дел.
emozgovoy
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16.02.2011 в 22:55 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
mitac
#
smile:o Спасибо за оперативность. smile:thumbsup:
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