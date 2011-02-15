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Реализовано

ИБ. Виртуальная клавиатура.

Сделайте на стартовой странице ИБ виртуальную клавиатуру для ввода логина и пароля. Что-то вроде того что есть у Авангарда, Альфы и много еще у кого.

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