Внимание! В вашем браузере отключено выполнение JavaScript. Возможно неоптимальное отображения ряда элементов сайта и недоступность удобного функционала.
Вход
Банки
Продукты и услуги
Вклады
Потребительские кредиты
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
Микрозаймы
Специальные предложения
Мастер подбора кредитов
Кредиты для бизнеса
Лизинг
РКО
Курсы обмена валют
Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор ипотеки
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash back
Получите кредит или кредитную карту и выиграйте 4 000 !
Участвовать
Банки и компании
Банки Москвы
Банки России
Микрофинансовые организации
Национальная платёжная карта «Мир»
Банки на карте
Книга памяти
Бюро кредитных историй
Вакансии банков
Резюме специалистов
Новости
Все события дня
Лента новостей
Тема дня
Обзор прессы
Видео
Звезды в банке
Интервью
Пресс-релизы
Исследования
Мнение
Банковский словарь
Курсы ЦБ
Мероприятия
Партнёрские материалы
Рейтинги
Народный рейтинг
Финансовые показатели
Кредитные рейтинги
Служебный рейтинг
Общение
Форум
Отзывы о банках
Вопрос — ответ
Друзья банков
Блоги
Сервисы
Кредитные истории
Мастер подбора кредитов
Мои вклады
Перевод с карты на карту
Онлайн обмен валюты
Оплата кредита онлайн
Банк года
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Страхование
Инвестиции
Связь и интернет
Бонусный клуб
Главная
•
Друзья банков
•
Русский Стандарт
•
Идеи
•
ИБ. Виртуальная клавиатура.
Предложить идею
Вступить в сообщество
Правила сообщества
О банке «Русский Стандарт»
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Дмитрий
(mitac)
15.02.2011 23:33
#
Реализовано
ИБ. Виртуальная клавиатура.
Сделайте на стартовой странице ИБ виртуальную клавиатуру для ввода логина и пароля. Что-то вроде того что есть у Авангарда, Альфы и много еще у кого.
6
Комментарии
6
Balex
16.02.2011 02:04
#
Боже, не надо нам такого! Хватит с меня этой клавиатуры в Сити!
0
ao-averin
16.02.2011 09:24
#
Виртуальная клавиатура будет установлена в ближайшее время!
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
0
mitac
16.02.2011 10:51
#
Боже, не надо нам такого! Хватит с меня этой клавиатуры в Сити!
Balex
Она не помешает Вам если будет сделана опционально. Вы сможете вводить логин и пароль ручками если вам так удобнее.
0
Balex
16.02.2011 21:06
#
А ну, если опционально, то бог с ней. Ручками тоже не ввожу. Один щелчок по кнопке в Roboform и порядок. Клавиатурные шпионы, кажется, при этом также не у дел.
0
emozgovoy
16.02.2011 22:55
#
16.02.2011 в 22:55 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
0
mitac
16.02.2011 23:28
#
Спасибо за оперативность.
0
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь
или
зарегистрируйтесь
.
Комментарии 6
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Она не помешает Вам если будет сделана опционально. Вы сможете вводить логин и пароль ручками если вам так удобнее.