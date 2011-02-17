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Аватар rdc (rdc)
17.02.2011 11:51 #
Ждет рассмотрения

Проверка телефонных номеров

Навеяно этим постом на форуме:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age1089988
Предлагаю сделать процедуру проверки всех телефонных номеров. Пример, как это можно сделать:
1) Для SMS-уведомления - стандартную процедуру - код подтверждения по SMS, который указывается в ИБ или сообщается в СКП в случае отсутствия доступа в ИБ. Пока код подтверждения не указан, SMS уведомлений по данному номеру не будет.
2) Для контактных телефонов - обзвон сотрудниками с банальным вопросом "здесь живёт/трудится такой-то?". Насколько я в курсе, обзвон сейчас делается, но не полностью - например, на рабочий звонят, а на домашний нет. Пока номер не подтверждён, в качестве контактного он не используется. Для обязательно требуемых номеров - предупредить будущего клиента, что без прохождения проверки не будет выдана карта.
3) Для того, чтобы избежать проблемы типа "редко бываю дома и на домашнем никто не отвечает", можно предусмотреть следующую процедуру - будучи дома, клиент звонит в СКП и говорит, что вот прямо сию секунду можно прозвонить его на домашнем телефоне.
Это позволит невиновным людям избежать SMS-спама и не имеющих к ним отношения звонков, только из-за того, что где-то случилась опечатка или недобросовестный заёмщик сознательно указал чужой номер. Банку же это упростит последующий поиск недобросовестных заёмщиков.
12

Комментарии 12

Pif
#
Это позволит невиновным людям избежать SMS-спама
rdc

Не совсем. Опсосы повторно продают номера как ни в чем не бывало. Неплательщик расторгает договор, а его номер покупает будущая жертва, и все.
rdc
#
После расторжения номер попадает в "отстойник" на несколько месяцев. За это время уже станет понятно, что мошенник - точно мошенник.
Исключением являются лишь "колхозы", торгующие корпоративными симками - эти могут пустить номер в продажу в тот же день.
АлексСпб
#
Идея неплохая, но предлагаемая реализация сырая и неулобная(ИМХО).
Своей и лучшей реализации у меня нет и пока воздержусь от голосования.
olegp9
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будучи дома, клиент звонит в СКП и говорит, что вот прямо сию секунду можно прозвонить его на домашнем телефоне

rdc
Что помешает сделать это, будучи совсем не дома? smile;)
rdc
#
Идея неплохая, но предлагаемая реализация сырая и неулобная
АлексСпб
Вполне это допускаю. Но проверка номеров нужна.
Что помешает сделать это, будучи совсем не дома?
olegp9
Ничто не помешает. Но по крайней мере, это уберёт:
1) человеческий фактор при вводе данных с анкеты,
2) недобросовестных клиентов, указывающих чужие номера просто "от балды".
olegp9
#
Ничто не помешает. Но по крайней мере, это уберёт: 1) человеческий фактор при вводе данных с анкеты,
Да я не против идеи. Но вот пункт, что клиент может сам позвонить, сомнителен.

2) недобросовестных клиентов, указывающих чужие номера просто "от балды".
Втыкаешь трубку на телефонном кроссе и все.

Чтобы проверить номер, банк должен сам на него позвонить в случайное время. Не важно, кто ответит, только чтобы подтвердили.
rdc
#
Да я не против идеи. Но вот пункт, что клиент может сам позвонить, сомнителен.
olegp9
Это касается только домашнего телефона. Просто потому, что человек бывает дома и при этом не спит - в непредсказуемое время.
С рабочим проще - в абсолютном большинстве случаев там кто-нибудь всегда может ответить, с мобилой вообще элементарно.
Втыкаешь трубку на телефонном кроссе и все.
olegp9
Это слишком сложно для абсолютного большинства.
Чтобы проверить номер, банк должен сам на него позвонить в случайное время. Не важно, кто ответит, только чтобы подтвердили.
olegp9
Это только для рабочего/мобильного годится…
По моему проф.опыту (я оператор связи), в случайное время по домашнему номеру клиента обычно никто не отвечает, иногда автоответчик. Родственники берут трубку менее чем в половине случаев.
olegp9
#
Это слишком сложно для абсолютного большинства.


Попросить воспользоваться телефоном в гостях, да что угодно.

в случайное время по домашнему номеру клиента обычно никто не отвечает, иногда автоответчик. Родственники берут трубку менее чем в половине случаев.
Зачем банку нужен номер, по которому не дозвониться? Проверить, что клиент умеет пользоваться телефонным аппаратом? smile;)
rdc
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Зачем банку нужен номер, по которому не дозвониться?
olegp9
В анкете он указан как обязательный, насколько я помню.
vitaly_v
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Это интересная идея, ведь люди часто ошибаются.
viabank
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идея интересная, но:
1) для некоторой части клиентов это может быть сложно. вот ни в одном другом банке, к слову, не видывал такого.
2) прежде чем стать неплательщиком, клиент может поменять место жительства/работы, в результате звонки от банка все равно достанутся невиновным. тем не менее, полагаю задачей банка - проверять контактные данные, указанные клиентами.
rdc
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А я сталкивался лично. Отзыв, конечно, был небольшой издёвкой, но даже это совсем краткое обслуживание мне действительно понравилось.
Конечно, проблема со сменой хозяина номера останется, но по крайней мере отсутствует такой идиотизм, что любое парнокопытное может указать мой номер, и мне придётся париться с пополнением чёрного списка.
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