Проверка телефонных номеров

Навеяно этим постом на форуме:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age1089988
Предлагаю сделать процедуру проверки всех телефонных номеров. Пример, как это можно сделать:
1) Для SMS-уведомления - стандартную процедуру - код подтверждения по SMS, который указывается в ИБ или сообщается в СКП в случае отсутствия доступа в ИБ. Пока код подтверждения не указан, SMS уведомлений по данному номеру не будет.
2) Для контактных телефонов - обзвон сотрудниками с банальным вопросом "здесь живёт/трудится такой-то?". Насколько я в курсе, обзвон сейчас делается, но не полностью - например, на рабочий звонят, а на домашний нет. Пока номер не подтверждён, в качестве контактного он не используется. Для обязательно требуемых номеров - предупредить будущего клиента, что без прохождения проверки не будет выдана карта.
3) Для того, чтобы избежать проблемы типа "редко бываю дома и на домашнем никто не отвечает", можно предусмотреть следующую процедуру - будучи дома, клиент звонит в СКП и говорит, что вот прямо сию секунду можно прозвонить его на домашнем телефоне.
Это позволит невиновным людям избежать SMS-спама и не имеющих к ним отношения звонков, только из-за того, что где-то случилась опечатка или недобросовестный заёмщик сознательно указал чужой номер. Банку же это упростит последующий поиск недобросовестных заёмщиков.
Комментарии 12
Не совсем. Опсосы повторно продают номера как ни в чем не бывало. Неплательщик расторгает договор, а его номер покупает будущая жертва, и все.
Исключением являются лишь "колхозы", торгующие корпоративными симками - эти могут пустить номер в продажу в тот же день.
Своей и лучшей реализации у меня нет и пока воздержусь от голосования.
1) человеческий фактор при вводе данных с анкеты,
2) недобросовестных клиентов, указывающих чужие номера просто "от балды".
Втыкаешь трубку на телефонном кроссе и все.
Чтобы проверить номер, банк должен сам на него позвонить в случайное время. Не важно, кто ответит, только чтобы подтвердили.
С рабочим проще - в абсолютном большинстве случаев там кто-нибудь всегда может ответить, с мобилой вообще элементарно. Это слишком сложно для абсолютного большинства. Это только для рабочего/мобильного годится…
По моему проф.опыту (я оператор связи), в случайное время по домашнему номеру клиента обычно никто не отвечает, иногда автоответчик. Родственники берут трубку менее чем в половине случаев.
Попросить воспользоваться телефоном в гостях, да что угодно.
Зачем банку нужен номер, по которому не дозвониться? Проверить, что клиент умеет пользоваться телефонным аппаратом?
1) для некоторой части клиентов это может быть сложно. вот ни в одном другом банке, к слову, не видывал такого.
2) прежде чем стать неплательщиком, клиент может поменять место жительства/работы, в результате звонки от банка все равно достанутся невиновным. тем не менее, полагаю задачей банка - проверять контактные данные, указанные клиентами.
Конечно, проблема со сменой хозяина номера останется, но по крайней мере отсутствует такой идиотизм, что любое парнокопытное может указать мой номер, и мне придётся париться с пополнением чёрного списка.