Проверка телефонных номеров

Ждет рассмотрения

Навеяно этим постом на форуме:Предлагаю сделать процедуру проверки всех телефонных номеров. Пример, как это можно сделать:1) Для SMS-уведомления - стандартную процедуру - код подтверждения по SMS, который указывается в ИБ или сообщается в СКП в случае отсутствия доступа в ИБ. Пока код подтверждения не указан, SMS уведомлений по данному номеру не будет.2) Для контактных телефонов - обзвон сотрудниками с банальным вопросом "здесь живёт/трудится такой-то?". Насколько я в курсе, обзвон сейчас делается, но не полностью - например, на рабочий звонят, а на домашний нет. Пока номер не подтверждён, в качестве контактного он не используется. Для обязательно требуемых номеров - предупредить будущего клиента, что без прохождения проверки не будет выдана карта.3) Для того, чтобы избежать проблемы типа "редко бываю дома и на домашнем никто не отвечает", можно предусмотреть следующую процедуру - будучи дома, клиент звонит в СКП и говорит, что вот прямо сию секунду можно прозвонить его на домашнем телефоне.Это позволит невиновным людям избежать SMS-спама и не имеющих к ним отношения звонков, только из-за того, что где-то случилась опечатка или недобросовестный заёмщик сознательно указал чужой номер. Банку же это упростит последующий поиск недобросовестных заёмщиков.