Реализовано

О блокировании карт за границей

Лично у меня случилось в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Карта была блокирована при пользовании банкоматом стороннего банка (установленного в офисе банка). Причина- "неблагонадежная операция". Восстановление карты, сами понимаете, дело не быстрое и за границей практически не реализуемое.

Не знаю, каким образом система оценивает неблагонадежность операции, скорее всего по географическому фактору. И, судя по отзывам в "Народном рейтинге", факты блокирования карт имеют место быть и в странах Европы, и при использовании в магазинах и отелях.

Теперь собственно, мое предложение:

почему бы не продумать более тщательно алгоритм блокирования "неблагонадежных" операций? Ввести СМС уведомление о блокировании карт (чтобы избежать неприятных сюрпризов). Может не стоит сразу "убивать" карту, а предусмотреть возможность ее "реанимировать" по телефонному звонку, кодовому слову, Телебанк или другим безопасным способом?

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