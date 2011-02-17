Подписаться на идею Дмитрий (asd1979)

Отклонено

Отмена автопролонгации вклада по телефону

Уважаемый представитель банка,пожалуйста верните возможность отмены автопролонгации вклада по телефону.Многие потенциальные клиенты вашего банка не решаются открывать вклад из-за того ,что для закрытия вклада им надо 2 раза подряд приезжать в отделение банка.Если моя идея будет реализована то количество вкладчиков увеличится!Ведь вашим клиентам будет проще открывать и закрывать вклады.Спасибо.

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