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Дмитрий
(asd1979)
Отклонено
Отмена автопролонгации вклада по телефону
Уважаемый представитель банка,пожалуйста верните возможность отмены автопролонгации вклада по телефону.Многие потенциальные клиенты вашего банка не решаются открывать вклад из-за того ,что для закрытия вклада им надо 2 раза подряд приезжать в отделение банка.Если моя идея будет реализована то количество вкладчиков увеличится!Ведь вашим клиентам будет проще открывать и закрывать вклады.Спасибо.
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