Отменить взимание комиссий в кассах!!!

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Отменить комиссию за внесение наличных денежных средств через кассы банка в счёт погашения задолженности по кредиту. Или пусть кредитные эксперты предупреждают о том, что придётся выложить почти 840 р. в год сверх обозначенной суммы в кредитном договоре. Если бы я знал о том, что в каассе мне придётся платить по 70 р. каждый раз за то, чтобы внести очередной платёж, то скорее всего не стал пользоваться услугами вашего банка!