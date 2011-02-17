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Аватар Иван (fktflf)
17.02.2011 17:23 #
Реализовано

Отменить взимание комиссий в кассах!!!

Отменить комиссию за внесение наличных денежных средств через кассы банка в счёт погашения задолженности по кредиту. Или пусть кредитные эксперты предупреждают о том, что придётся выложить почти 840 р. в год сверх обозначенной суммы в кредитном договоре. Если бы я знал о том, что в каассе мне придётся платить по 70 р. каждый раз за то, чтобы внести очередной платёж, то скорее всего не стал пользоваться услугами вашего банка! smile:|
14

Комментарии 14

Goldman Sachs
#
Кто вас заставляет платить 70 рублей?
Есть много других спобов оплаты кредитов с меньшей комиссией.
Например безналом с БВК (бесплатно), платеж через Евросеть, Связной (50р), платежи через почту (15-30 р), платежи через другие коммерческие банки (около 1%) и тд.
Банк установил комиссию на кассе для того чтобы переориентировать клиентов на другие способы погашения кредитов. Чтобы уменьшить очереди, увеличить продажи других банковских продуктов в отделении банка.
ivan_artamonov
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18.02.2011 в 10:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
#
Внесение в кассу Банка во всех офисах снижено до 50 рублей.
Добавлена возможность погашения без комиссии через банкоматы (число неуклонно растет). Новость в этом ресурсе...
Обязательно передадим пожелание соответствующим подразделениям.
ivan_artamonov
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Ваша идея доведена до руководства Банка.
Спасибо за ваши идеи!
ivan_artamonov
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02.03.2011 в 11:27 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
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В марте месяце будет запущен пилотный проект по установке в 20 офисах Банка терминалов на внесение наличными (не банкоматы), где комиссия взиматься не будет. В случае успешности пилота, терминалы будут установлены в каждом офисе Банка
Помимо этого, у Вас также имеется возможность погашать кредиты наличные и потребительские в банкоматах Банка - на сегодняшний день их 112 (список будет обновлен в ближайшее время).
fktflf
#
Спасибо за комментарии и ответы! Я платил в первый раз в кассе банка, т.к. он рядом с работой. Тогда я и подумать не мог о том, что организация может брать деньги за то, что я вовремя исполняю обязательства по договору (им, видимо, лучше с просрочкой в год через суд и без процентов получать назад свои деньги smile:( ). Перевести с БвК скорее всего не успел бы, т.к. оставалось 2 дня для внесения очередного платежа. Да и реквизиты удалось узнать с трудом! В офисе банка мне их дать отказали, в договоре не напечатаны, а по телефону мне пришлось вести переговоры с тремя сотрудниками (они поочередно бросали трубку, а потом ссылались на обрыв связи. И, о чудо, спустя минут 20-30 я узнал реквизиты для перечисления со сторонних организаций!!! Банкомат в этом отделении почти всегда не работает. И если даже введут спец. терминалы для погашения кредитов, сотрудники банка снова прилепят табличку ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ и оставят её там на долгие лета... Отделению, наверно, имеет какую-то выгоду от получения платежей наличными... Ладно, осталось недолго, через 5 месяцев кредит закрою и скорее всего никогда не обращусь в этот банк, да и знакомых буду отговаривать, чтобы они по возможности не связывались с ХКФ.
ivan_artamonov
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Пилот по установке терминалов признан успешным, проект реализуется на территории всей страны.
Терминалы по внесению наличных будут установлены в каждом офисе, в котором нет банкомата, работающего на прием денежных средств. КОмиссия за оплату таким образом не взимается.

Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
ivan_artamonov
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Уважаемый Клиент, позвольте с Вами не согласиться.
Типовая форма договора на предоставление кредита содержит все необходимые для перечисления со стороннего банка реквизиты в правом верхнем и левом верхнем углах договора (БИК, ИНН, кор/счет - в левом, № лицевого счета и № кредитного договора - в правом).
fktflf
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Очень рад, что вы начали идти на встречу клиентам. Позже посмотрю договор ещё раз на наличие реквизитов, там, кажется, путаница какая-то была. Ведь мне даже операторы по телефону затруднялись (а может не хотели)ответить по поводу перевода через другие организации.
Bonart
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"КОмиссия за оплату таким образом не взимается."
Судя по отзывам в НР очень даже взимается - техника в день платежа "временно не работает".
Да и доверять терминалам, увы, опасно - через кассу много надежнее, не надо 20-значный номер счета руками вводить и деньги кассир не зажует с рассмотрением претензии в течение 30 дней.
ivan_artamonov
#

"КОмиссия за оплату таким образом не взимается."
Судя по отзывам в НР очень даже взимается - техника в день платежа "временно не работает".
Да и доверять терминалам, увы, опасно - через кассу много надежнее, не надо 20-значный номер счета руками вводить и деньги кассир не зажует с рассмотрением претензии в течение 30 дней.

Bonart

Позвольте и тут с Вами не согласиться, в конце-концов, при оплате в кассу кассир также может ошибиться и зачислить деньги не на тот счет.
Bonart
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"Позвольте и тут с Вами не согласиться, в конце-концов, при оплате в кассу кассир также может ошибиться и зачислить деньги не на тот счет."
Кассир - это профессия, в его навыки входит безошибочное заполнение платежек, ответственность за его действия несет банк.
А терминал - отвественность за правильно вбитый номер счет несет клиент, плюс есть ряд рисков, отсутсвующих с кассиром в принципе.
Ставить идее статус "Реализовано" и продолжать взимать комиссию в кассах очень некрасиво со стороны банка.
ivan_artamonov
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а комиссия в отделениях таки не взимается.
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