Отменить взимание комиссий в кассах!!!

Отменить комиссию за внесение наличных денежных средств через кассы банка в счёт погашения задолженности по кредиту. Или пусть кредитные эксперты предупреждают о том, что придётся выложить почти 840 р. в год сверх обозначенной суммы в кредитном договоре. Если бы я знал о том, что в каассе мне придётся платить по 70 р. каждый раз за то, чтобы внести очередной платёж, то скорее всего не стал пользоваться услугами вашего банка!
Комментарии 14
Есть много других спобов оплаты кредитов с меньшей комиссией.
Например безналом с БВК (бесплатно), платеж через Евросеть, Связной (50р), платежи через почту (15-30 р), платежи через другие коммерческие банки (около 1%) и тд.
Банк установил комиссию на кассе для того чтобы переориентировать клиентов на другие способы погашения кредитов. Чтобы уменьшить очереди, увеличить продажи других банковских продуктов в отделении банка.
Добавлена возможность погашения без комиссии через банкоматы (число неуклонно растет). Новость в этом ресурсе...
Обязательно передадим пожелание соответствующим подразделениям.
Спасибо за ваши идеи!
Помимо этого, у Вас также имеется возможность погашать кредиты наличные и потребительские в банкоматах Банка - на сегодняшний день их 112 (список будет обновлен в ближайшее время).
Терминалы по внесению наличных будут установлены в каждом офисе, в котором нет банкомата, работающего на прием денежных средств. КОмиссия за оплату таким образом не взимается.
Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Типовая форма договора на предоставление кредита содержит все необходимые для перечисления со стороннего банка реквизиты в правом верхнем и левом верхнем углах договора (БИК, ИНН, кор/счет - в левом, № лицевого счета и № кредитного договора - в правом).
Судя по отзывам в НР очень даже взимается - техника в день платежа "временно не работает".
Да и доверять терминалам, увы, опасно - через кассу много надежнее, не надо 20-значный номер счета руками вводить и деньги кассир не зажует с рассмотрением претензии в течение 30 дней.
Позвольте и тут с Вами не согласиться, в конце-концов, при оплате в кассу кассир также может ошибиться и зачислить деньги не на тот счет.
Кассир - это профессия, в его навыки входит безошибочное заполнение платежек, ответственность за его действия несет банк.
А терминал - отвественность за правильно вбитый номер счет несет клиент, плюс есть ряд рисков, отсутсвующих с кассиром в принципе.
Ставить идее статус "Реализовано" и продолжать взимать комиссию в кассах очень некрасиво со стороны банка.