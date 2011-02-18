Налог на бонусы по картам World

Вопрос уже задавался на форуме, ответ был отрицательный, я это помню. Тем не менее, задаю его еще раз. Не потому, что недоволен ответом, дело совсем не в этом. Попробую объяснить.
Законодательство для всех одинаковое. Но трактовка его во всех банках отличается. В Промсвязьбанке в 2002 году можно было дистанционно открывать вклады через PSB-Online. А потом юристы сказали - НЕТ, законодательство требует личного присутствия человека при открытии счета. И с тех пор в Промсвязи открыть вклад через ИБ нельзя. Тем не менее, мы все видим, что Авангард или ВТБ24 прекрасно позволяют это делать. Таким образом, из-за (лени? недомыслия? бдительности?) юристов Промсвязьбанк потерял одно из больших своих конкурентных преимуществ.
Представители банка, вы не представляете, сколько раз в разных ветках форума люди, интересующиеся кэшбэком, спрашивали меня, снимает ли Авангард 13% с возврата или нет, и тыкали носом в ВТБ24, который не снимает. Естественно, при выборе банка для открытия кредитки об этом вспоминают не в первую очередь, но вспоминают. А законодательство что для Авангарда, что для ВТБ24 - одно. Может быть, стоит еще раз, взяв лупу, посмотреть на разные строчки законов? А с точки зрения финансовых затрат реализация этой идеи вообще ничего не будет стоить банку - юристы ведь все равно на окладе сидят )))
Если идея будет отвергнута - ну и бог с ним, мы вас меньше любить не станем. Да и суммы не сильно большие. Но, насколько я знаю, у банка нет обязанности сообщать в налоговую инспекцию об открываемых клиенту картах World. А остальное - мои проблемы. К примеру, у меня есть дисконтная карта Карусели или Автомира, и что? Я что, должен платить налог с этих бонусов? Мне так не кажется почему-то, хотя суммы там весьма приличные получаются. Впрочем, если налоговая мне скажет заплатить - я буду платить. Пока не говорила, а сам я в НК таких пунктов не нашел.
Комментарии 14
Если не затруднит - покажите место в условиях ВТБ_24, где он берет на себя обязательство не снимать подоходный налог.
Во всех тарифах, которые я читал, об этом умалчивается.
Устно мне заявили - "пока не снимается".
Но это не означает, что "завтра" ВТБ-24 не начнет снимать, не заявит, что это проблема клиентов, не сниет за "все прегрешения в прошлом и будущем".
Я бы не стал так уверенно говорить.
Банк - налоговый агент и в его обязанности много чего входит.
Не должны. А так же Вы не должны платить налоги со стоимости товаров и услуг полученных в рамках рекламных акций, распродаж и т.п.
Но здесь несколько другая ситуация - Вам называют цену в момент покупки и Вы именно ее и оплачиваете. Никакого возврата денег Вам не происходит.
А цены для разных категорий покупателей ТСП вправе устанавливать самостоятельно.
Например для детей, пенсионеров, молодоженов, юбиляров и ..... кого угодно.
счёт вклада открывается при личном присутствии клиента (автоматически при выдаче ЭЦП и КПП), а вклады в ИБ с юридической точки зрения являются пополнением счёта вклада.
Состязаться с налоговым органом в трактовке определения бонусов желанием не горю. А высчитывать доход самостоятельно для уплаты НДФЛ, тем более.
Нет, не так. Открываются только текущие счета. Депозитный счет был открыт без визита в офис. Я точно это помню - я стал клиентом банка летом 2009, и вкладов в ИБ еще не было, и только потом они появились (новость от 01.10.2009). Никаких бумаг на открытие этих счетов я не подписывал.
1).Меня несколько не прельщает перспектива составить декларацию, придти с ней в налоговку и заявить инспектору "у меня тут бонусов нагорело на 1500руб., хочу отчитаться". Причем всё это в отчетный период, когда в налоговке столпотворение. Мало того, из-за такой суммы я хорошо представляю реакцию инспектора "ЧТО, Б..ТЬ, У ТЕБЯ НАГОРЕЛО на полторы тысячи рублей? У меня тут очередь с ТАКИМИ декларациями, которые полдня проверять...". Причем в быту это обычные/необычные сдержанные, симпатичные женщины. С некоторыми знаком и прекрасно представляю их работу.
2).Немало знакомых, которые пользуются услугами Авангарда, но преимущественно проживают в регионах отличных от региона постоянной регистрации. Перспектива "дернуть" за тысячу км только ради того, чтобы отчитаться за бонусы, явно неинтересна.
И вообще изначальная идея была не в отказе от налога с выплат, а о замещении выплат скидками на комиссии. Скидка доходом не является и налогом не облагается.
Не могу сказать за ВТБ24, но в Авангарде сейчас, при подключении к ИБ, клиент подписывает соглашение, где указываются номера 3х депозитных счетов. В дальнейшем все депозиты "вешаются" на эти счета. Формально счет открывается в присутствии клиента.
ЗЫ В том же соглашении указываются и номера 3х текущих счетов
А зачем ломать хорошую вещь?
Мне эта карта интересна именно "живыми" деньгами, а не скидками. И таких как я много.
Как только "живые" деньги заменят на скидки, я сразу же сдам карты(свою и жены) и буду искать другой банк для этого.
А Вам, rdc, могу посоветовать:
- внимательно читайте условия и заранее определяйтесь -устраивает/не устраивает.
- не навязывайте банку изменение условий по ходу "игры".
А то может получиться как с новыми тариыфами у "Связного"
Если бы уважаемый rdc предложил новый вид карты и описал, что он хочет, то возможно я поддержал бы его.
Возможно остался бы равнодушен.
В данном случае он предлагает поломать уже существующий продукт. Против этого я буду бороться изо всех сил.
Обещание банком дано - дано.
Условия озвучены - озвучены.
"Купеческое слово закон".
Чтобы не вылететь за пределы требований Mastercard, я предлагаю засчитывать бонусами комиссию за трансграничную операцию. При активных зарубежных покупках рублёвой картой, этот зачёт будет срабатывать постоянно, и можно избежать НДФЛ практически полностью. К сведению.
Когда World только анонсировался, были озвучены несколько другие условия - а именно, засчитывание бонусов предполагалось делать вручную в ИБ. Уже после начала эмиссии карт, условия были переиграны на автоматическое начисление.