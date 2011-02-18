Налог на бонусы по картам World

Реализовано

Вопрос уже задавался на форуме, ответ был отрицательный, я это помню. Тем не менее, задаю его еще раз. Не потому, что недоволен ответом, дело совсем не в этом. Попробую объяснить.Законодательство для всех одинаковое. Но трактовка его во всех банках отличается. В Промсвязьбанке в 2002 году можно было дистанционно открывать вклады через PSB-Online. А потом юристы сказали - НЕТ, законодательство требует личного присутствия человека при открытии счета. И с тех пор в Промсвязи открыть вклад через ИБ нельзя. Тем не менее, мы все видим, что Авангард или ВТБ24 прекрасно позволяют это делать. Таким образом, из-за (лени? недомыслия? бдительности?) юристов Промсвязьбанк потерял одно из больших своих конкурентных преимуществ.Представители банка, вы не представляете, сколько раз в разных ветках форума люди, интересующиеся кэшбэком, спрашивали меня, снимает ли Авангард 13% с возврата или нет, и тыкали носом в ВТБ24, который не снимает. Естественно, при выборе банка для открытия кредитки об этом вспоминают не в первую очередь, но вспоминают. А законодательство что для Авангарда, что для ВТБ24 - одно. Может быть, стоит еще раз, взяв лупу, посмотреть на разные строчки законов? А с точки зрения финансовых затрат реализация этой идеи вообще ничего не будет стоить банку - юристы ведь все равно на окладе сидят )))Если идея будет отвергнута - ну и бог с ним, мы вас меньше любить не станем. Да и суммы не сильно большие. Но, насколько я знаю, у банка нет обязанности сообщать в налоговую инспекцию об открываемых клиенту картах World. А остальное - мои проблемы. К примеру, у меня есть дисконтная карта Карусели или Автомира, и что? Я что, должен платить налог с этих бонусов? Мне так не кажется почему-то, хотя суммы там весьма приличные получаются. Впрочем, если налоговая мне скажет заплатить - я буду платить. Пока не говорила, а сам я в НК таких пунктов не нашел.