Ждет рассмотрения

Кобрендовые карты

У меня - бесплатная (по обороту) MC Gold. Хотелось бы, чтобы она была кобрендовой с какой-нибудь крупной авиакомпанией. Например, с S7. Ее преимуществом перед MC World в моем случае было бы:



1. Нет платы за годовое обслуживание.



2. Более выгодное (для покупки авиабилетов) накопление баллов. Для полета из Новосибирска в Москву в оба конца, к примеру, нужно было бы потратить по карте ~720000руб, а по MC World - существенно более миллиона (рассчитано на примере кобрендовой карты Alfabank/S7).



3. Отсутствие налога с покупаемого по бонусам билета (не уверен).

7