Ждет рассмотрения
Кобрендовые карты
У меня - бесплатная (по обороту) MC Gold. Хотелось бы, чтобы она была кобрендовой с какой-нибудь крупной авиакомпанией. Например, с S7. Ее преимуществом перед MC World в моем случае было бы:
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1. Нет платы за годовое обслуживание.
2. Более выгодное (для покупки авиабилетов) накопление баллов. Для полета из Новосибирска в Москву в оба конца, к примеру, нужно было бы потратить по карте ~720000руб, а по MC World - существенно более миллиона (рассчитано на примере кобрендовой карты Alfabank/S7).
3. Отсутствие налога с покупаемого по бонусам билета (не уверен).
Комментарии 7
Не получилось.
Большинством голосов форумчане решили:
- одобрить World.
- к теме больше не возвращаться.
- если у "Авангарда" авиакобренд получится, то его пользователи оплатят ему работу.
Эта музыка будет вечной Да ладно, пусть висит, зато все новые обсуждения (и попытки обсуждений) авиакобрендов можно будет сливать в эту ветку, а не перемалывать в десятый раз одно и то же. К слову, Авангард обещал что-то такое-эдакое в 2011 году
В любом случае, соглашусь с Теневой экономикой, что этот вопрос лучше обсуждать здесь, отдельно, т.к. много было за, много против, а само обсуждение, как Вы правильно сказали, АлексСпб, размазано по огромной ветке на 4 года, так что уже трудно что-то понять.
Мне даже метрокарта не нравится тем, что приходится её функциональность отрубать полностью.
Уж лучше бы выпустили её как priority pass - дополнительный пластик с лишь транспортным приложением, без чипа, да и без полосы даже.
Зачем они на проездном?
Виталий, а чем так интересен именно Аэрофлот? После их извращений над своей программой лояльности не так уж он и интересен. ИМХО, конечно. Понятно, что у Аэрофлота весьма неплохая сеть маршрутов, однако, он не один такой. Но раз уж мы тут о кобренде, а значит, и о программах лояльности ЧЛП говорим, то по мне, после вступления в Oneworld нашей S7, куда как интереснее стал British Airwaysс их Executive Club (ещё более интересен был бы, пожалуй, Star Alliance, но там наших нет). В BAEC мили живут 3 года. Этот срок можно бесконечно продлевать, для чего достаточно хотя бы одной транзакции по кобрендовой карте раз в 3 года (любая оплата товаров или услуг). Плюс к этому много всяких вкусностей, особенно для Silver и Gold уровней. А вот раз в 2 года обязательно лететь куда-нибудь Аэрофлотом как-то напрягает.
Проблема только в том, что в России сейчас лишь один кобренд с Бритишами - Амекс от БРС с нехилой стоимостью годового обслуживания (бо карта премиум), которым расплачиваться вне Москвы можно далеко не везде и не за всё. Поэтому, если у кого-то появится кобренд Visa/MC с Бритишами, сразу пойду к ним. Если этим кем-то станет Авангард, то будет вообще супер. На мой взгляд, такой кобренд будет также интереснее, чем с S7. Повторюсь, что всё это сугубое ИМХО. Понятно, что у каждого может быть свой взгляд на сей вопрос.
Вон, "Мастер-банк" по любым картам, участвующим в бонусной программе, позволяет теперь тратить бонусные баллы на мили Бритишей. Причём, чем навороченнее карта, тем интереснее курс обмена.Но тут есть разница - у них набираешь баллы, а не 1% обратно на счёт.
Если бы что-то подобное сделать, пусть даже и по "стандартному" курсу 30 руб, потраченных с карты, за милю, то MC World очень даже хороший вариант, т.к. карта имеет достаточно "вкусностей". За это не жалко и годовое обслуживание заплатить, если оборотов не хватит на бесплатное