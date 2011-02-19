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Аватар Михаил (mmmxxx)
19.02.2011 19:34 #
На рассмотрении

Виртуальная карта (возврат)

Пользуюсь услугой банк в кармане и не особо часто, но пользуюсь услугой выпуска виртуальной карты для оплаты
в инет магазине покупок через интернет для безопасной оплаты. Но остаток средств, что бы вернуть надо идти в офис отнять время у операционистки для написания заявления о возврате средств с виртуальной карты на счет. Я предлагая
что бы в личном кабинете был образец заявления, который можно заполнить и отослать по инету приложив выписку по остаткам виртуальной карте. И через определенный срок увидеть остаток средств на своем счете. Мое мнение, что это удобно будет для многих клиентов банка не только в Москве.
С ув. Михаил
5

Комментарии 5

tide
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Не надо никаких заявлений! Пусть остаток падает на карту с которой она была заказана. Интересен был бы функционал карты с принудительным досрочным ее закрытием и пополнение виртуальной карты.
emozgovoy
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21.02.2011 в 08:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Skyworker
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Полностью согласен с предложением. Виртуальная карта - интересный продукт, но пока что не очень "дружелюбный".
berezka75
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При оформлении виртуальной карты указывается номер мобильного телефона. Если карта оформлялась с использованием карты стороннего банка, остаток средств можно возвращать на мобильный телефон (вроде у КИВИ так сейчас происходит). Ну, а если использовалась карта РС, конечно, правильно было бы автоматом возвращать средства на нее же.
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