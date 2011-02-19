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На рассмотрении

Виртуальная карта (возврат)

Пользуюсь услугой банк в кармане и не особо часто, но пользуюсь услугой выпуска виртуальной карты для оплаты

в инет магазине покупок через интернет для безопасной оплаты. Но остаток средств, что бы вернуть надо идти в офис отнять время у операционистки для написания заявления о возврате средств с виртуальной карты на счет. Я предлагая

что бы в личном кабинете был образец заявления, который можно заполнить и отослать по инету приложив выписку по остаткам виртуальной карте. И через определенный срок увидеть остаток средств на своем счете. Мое мнение, что это удобно будет для многих клиентов банка не только в Москве.

С ув. Михаил



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