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Полная сумма операции

При оплате типовых платежей перед оплатой высвечивается сумма с учетом комиссии. А после оплаты и вплоть до фактического проведения платежа увидеть где-либо в ИБ реальную сумму, которая будет списана за операцию, никак нельзя, только высчитать самостоятельно. Нельзя ли сделать так, чтобы полная сумма операции тоже где-нибудь фигурировала – в деталях платежа или в истории типовых платежей? Ведь это фиксированная сумма, она не зависит от колебаний курса валют, как трансграничная комиссия, и известна уже в момент авторизации.

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