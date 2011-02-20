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Аватар Теневая экономка
20.02.2011 11:50 #
Ждет рассмотрения

Полная сумма операции

При оплате типовых платежей перед оплатой высвечивается сумма с учетом комиссии. А после оплаты и вплоть до фактического проведения платежа увидеть где-либо в ИБ реальную сумму, которая будет списана за операцию, никак нельзя, только высчитать самостоятельно. Нельзя ли сделать так, чтобы полная сумма операции тоже где-нибудь фигурировала – в деталях платежа или в истории типовых платежей? Ведь это фиксированная сумма, она не зависит от колебаний курса валют, как трансграничная комиссия, и известна уже в момент авторизации.
3

Комментарии 3

A_1
#
А в списке авторизованных операций разве комиссия не показывается?
Извините, но я не плачу с комиссией там, где можно без неё обойтись, потому и не знаю...
Теневая экономка
#
Неа, в авторизованных показывается только та сумма, которая будет перечислена получателю.
A_1
#
Неа, в авторизованных показывается только та сумма, которая будет перечислена получателю.
Теневая экономка
Тады ой.

Поддержу идею.
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