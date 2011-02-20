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Ждет рассмотрения

Более активное сотрудничество с украинскими партнёрами

Увеличивается число отказов при попытке оплатить картой пополнение счёта мобильных номеров телефонов в Украине. Перестали проходить платежи через шлюз ПриватБанка, не идут через ЛикПэй. Собственно, это делает невозможным пополнение счёта телефона с сайта "Киевстара". Недавно столкнулся с новым барьером: пытался оплатить доставку цветов в Киеве - опять проблемы с прохождением платежа. В итоге оплатил картой другого российского банка.

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