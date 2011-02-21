Перевод по номеру банковской карты

Предлагаю подумать Банку Авангард о введении переводов по номеру банковской карты. Данная услуга реализована уже в некоторых банках. Речь идет об услуге, которая позволяет совершать переводы внутри платежных систем MasterCard и Visa International без дополнительных идентификаторов, достаточно знать номер карты и срок действия. Более подробная информация представлена на сайте платежных систем: http://www.visa.com.ru/uv/vmt/index.html
и https://www.mastercardmoneysend.com/co...come.shtml
Стоит заметить, что для Клиентов введение данного вида перевода облегчит создание заявки на перевод (не надо вводить реквизиты например если речь идет о переводе на карту. вы можете заметить конечно, что есть возможность создания шаблона, но ведь не совсем рационально на каждую операцию создавать шаблон) и помимо всего прочего, данные платежи как правило проходят в режиме он-лайн.
С уважением, Maksim88.
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