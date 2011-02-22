Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Lоki™
22.02.2011 13:57 #
Принято

Формат полной выписки по карте в ИБ

На данный момент, если кликнуть на карту и далее выбрать "полную выписку", открывается нечто несуразное, слегка напоминающие тот формат выписки, который используется для e-mail и почтовой рассылки. Я предлагаю изменить эту реализацию. Может быть стоит после выбора пункта "полная выписка" просто предлагать желаемый формат выписки и уже в нем открывать её в нормальном виде? То есть убрать кривой предпросмотр выписки, который есть сейчас. Сам формат выписок может быть стоило бы тоже доработать. Вот формат для АмЕх мне кажется удачным.
2

Комментарии 2

Першинг
#
Ой, согласна. При открытии идёт нечто сплющенное, наложенные друг на друга страницы, что ли. Мне приходится пересылать выписку на работу и там читать. Может, у меня не тот офис стоит дома. Но читать это невозможно!
ao-averin
#
24.02.2011 в 09:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.