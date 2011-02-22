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Принято

Формат полной выписки по карте в ИБ

На данный момент, если кликнуть на карту и далее выбрать "полную выписку", открывается нечто несуразное, слегка напоминающие тот формат выписки, который используется для e-mail и почтовой рассылки. Я предлагаю изменить эту реализацию. Может быть стоит после выбора пункта "полная выписка" просто предлагать желаемый формат выписки и уже в нем открывать её в нормальном виде? То есть убрать кривой предпросмотр выписки, который есть сейчас. Сам формат выписок может быть стоило бы тоже доработать. Вот формат для АмЕх мне кажется удачным.

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