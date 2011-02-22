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Друзья банка «Авангард»
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Аватар Иванова Мария (web3)
22.02.2011 14:52 #
Ждет рассмотрения

Живое общение

как же не хватает консультанта на сайте, было бы здорово, если бы у вас был похожий чат http://mkb.ru/facility/private_person/deposit/ пришлось у них открыть вклад, т.к. очень быстро получаю ответы на свои вопросы, очень это располагает smile;) Наверное, не я одна ушла от вас...
Спасибо.
9

Комментарии 9

читающий
#
Для поддержания идеи хотелось бы понять, чем общение на сайте с консультантом лучше звонка в службу клиентской поддержки.
АлексСпб
#
Для поддержания идеи хотелось бы понять, чем общение на сайте с консультантом лучше звонка в службу клиентской поддержки.

читающий


А кто мешает клиентам "Авангарда" общаться на сайте?
Например на этом. И не просто с безликим и ничего не решающим консультантом, а с руководителями.

Из моего опыта - это уникальный случай для банков РФ.
Pif
#
Есть 4 способа выяснить свои вопросы - тема на форуме, горячая линия с Торховым, служба клиентской поддержки по телефону и e-mail cards@avangard.ru (поскольку вы не Vvv_, вам это тоже доступно). Я пользовался всеми способами, все работают быстро и хорошо. Не понимаю, зачем тут еще какие-то чаты, на все срочные вопросы совершенно легко можно получить ответ в СКП. Не думаю, что кто-то из клиентов (кроме вас) принимает решение об обслуживании в банке, основываясь на наличии чата.
читающий
#
А кто мешает клиентам "Авангарда" общаться на сайте?
Например на этом. И не просто с безликим и ничего не решающим консультантом, а с руководителями.
АлексСпб


Офф.
До ГЛ Авангарда добрался Поморцев Сергей Александрович
http://www.banki.ru/services/question...37231#tags
Интересно, на сколько хватит терпения у Торхова В.Л. других представителей Банка?

p.s.На всякий случай достал из кладовки кнопку "игнор", почистил от пыли, смазал маслицем, подготовился к приходу П.С.А. на форум. smile:D
web3
#
"А кто мешает клиентам "Авангарда" общаться на сайте?
Например на этом. И не просто с безликим и ничего не решающим консультантом, а с руководителями.

Из моего опыта - это уникальный случай для банков РФ."

Ну, наверное, можно, и действительно не вижу помех, но... если у банка количество клиентов такое же, как на этом сайте, то доверия становится ещё меньше...
web3
#
"А кто мешает клиентам "Авангарда" общаться на сайте?
Например на этом. И не просто с безликим и ничего не решающим консультантом, а с руководителями.

Из моего опыта - это уникальный случай для банков РФ."

web3


Ну, наверное, можно, и действительно не вижу помех, но... если у банка количество клиентов такое же, как на этом сайте, то доверия становится ещё меньше... И потом не факт, что общение с руководителем.
АлексСпб
#
И потом не факт, что общение с руководителем.

web3


Именно с ним.
Поверьте моему многолетнему опыту.

если у банка количество клиентов такое же, как на этом сайте, то доверия становится ещё меньше


Ничего не понял smile:D
К чему становится меньше доверия?

Вы боитесь, что из-за большего количества клиентов Вас не услышат?
Зря. И даже если случайно не услышат - никто не мешает задать вопрос повторно. И e-mail и "Горячая линия" всегда к Вашим услугам.

Более того - ответ будет практически официальным и на него можно ссылаться при общении с другими сотрудниками банка, например в офисах.
читающий
#
Ничего не понял
К чему становится меньше доверия?
АлексСпб


но... если у банка количество клиентов такое же, как на этом сайте, то доверия становится ещё меньше...
web3


web3 не доверяет Банку, т.к. считает, что у Банка немного клиентов см.статистику Друзей Банка - "Всего клиентов: 415 " smile:D
АлексСпб
#
web3 не доверяет Банку, т.к. считает, что у Банка немного клиентов см.статистику Друзей Банка - "Всего клиентов: 415 "


Аааа, тогда понятно smile:D

Правда их больше чем у ВТБ 24 и чуть меньше, чем у Сбера smile:)
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