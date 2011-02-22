Живое общение

как же не хватает консультанта на сайте, было бы здорово, если бы у вас был похожий чат http://mkb.ru/facility/private_person/deposit/
пришлось у них открыть вклад, т.к. очень быстро получаю ответы на свои вопросы, очень это располагает
Наверное, не я одна ушла от вас...
Спасибо.
Комментарии 9
А кто мешает клиентам "Авангарда" общаться на сайте?
Например на этом. И не просто с безликим и ничего не решающим консультантом, а с руководителями.
Из моего опыта - это уникальный случай для банков РФ.
Офф.
До ГЛ Авангарда добрался Поморцев Сергей Александрович
http://www.banki.ru/services/question...37231#tags
Интересно, на сколько хватит терпения у Торхова В.Л. других представителей Банка?
p.s.На всякий случай достал из кладовки кнопку "игнор", почистил от пыли, смазал маслицем, подготовился к приходу П.С.А. на форум.
Например на этом. И не просто с безликим и ничего не решающим консультантом, а с руководителями.
Из моего опыта - это уникальный случай для банков РФ."
Ну, наверное, можно, и действительно не вижу помех, но... если у банка количество клиентов такое же, как на этом сайте, то доверия становится ещё меньше...
Ну, наверное, можно, и действительно не вижу помех, но... если у банка количество клиентов такое же, как на этом сайте, то доверия становится ещё меньше... И потом не факт, что общение с руководителем.
Именно с ним.
Поверьте моему многолетнему опыту.
Ничего не понял
К чему становится меньше доверия?
Вы боитесь, что из-за большего количества клиентов Вас не услышат?
Зря. И даже если случайно не услышат - никто не мешает задать вопрос повторно. И e-mail и "Горячая линия" всегда к Вашим услугам.
Более того - ответ будет практически официальным и на него можно ссылаться при общении с другими сотрудниками банка, например в офисах.
web3 не доверяет Банку, т.к. считает, что у Банка немного клиентов см.статистику Друзей Банка - "Всего клиентов: 415 "
Аааа, тогда понятно
Правда их больше чем у ВТБ 24 и чуть меньше, чем у Сбера