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Аватар Андрей (А.Ю.)
23.02.2011 11:44 #
Реализовано

Вкладка «Новости» на сайте банка

Предлагаю:
1) Создать на сайте отдельную вкладку «Новости» (вкладка «Пресс-центр» не отображает полно потребности клиентов), в которой бы своевременно отображались все новости, в том числе и любые изменения в продуктах, тарифах и условиях.
2) При появлении новой новости рядом с названием вкладки «Новости» должен появляться значок «new»
3) В идеале было бы замечательно в самой новости о внесении изменений в тарифы и условия писать, что конкретно меняется.

Все это необходимо для качественного и своевременного информирования клиентов.
Яркий пример: Введение платы за безналичное зачисление ДС с 05.10.2010 привело к большому количеству негативных отзывов и потере клиентов.
Недавно поменялись условия по вкладам, а узнал об этом только в самой вкладке «Вклады». smile:evil:
3

Комментарии 3

Першинг
#
Идея отличная! Обновления в условиях должны быть видны сразу!
И новостей хотелось бы побольше. Наверняка они есть. Хотелось бы быть в курсе!

Недавно поменялись условия по вкладам, а узнал об этом только в самой вкладке «Вклады». smile:evil:

А.Ю.


И как же они изменились?
А.Ю.
#
Если не ошибаюсь, совсем недавно ставки по вкладам были выше. smile:scratch:
А.Ю.
#
Попытался найти, где это реализовано, но не смог.. smile:|
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