Вкладка «Новости» на сайте банка

Реализовано

Предлагаю:1) Создать на сайте отдельную вкладку «Новости» (вкладка «Пресс-центр» не отображает полно потребности клиентов), в которой бы своевременно отображались все новости, в том числе и любые изменения в продуктах, тарифах и условиях.2) При появлении новой новости рядом с названием вкладки «Новости» должен появляться значок «new»3) В идеале было бы замечательно в самой новости о внесении изменений в тарифы и условия писать, что конкретно меняется.Все это необходимо для качественного и своевременного информирования клиентов.Яркий пример: Введение платы за безналичное зачисление ДС с 05.10.2010 привело к большому количеству негативных отзывов и потере клиентов.Недавно поменялись условия по вкладам, а узнал об этом только в самой вкладке «Вклады».